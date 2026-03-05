Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στον Λίβανο σκότωσε ηγετικό στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων στο βόρειο τμήμα της χώρας, μετέδωσε το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Ουάσιμ Ατάλα αλ Αλί και η σύζυγός του σκοτώθηκαν όταν «εχθρικό drone στοχοποίησε την κατοικία τους» στον καταυλισμό Μπεντάουι, κοντά στην Τρίπολη, κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το πρακτορείο, κάνοντας λόγο για ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

Πρόκειται για το πρώτο στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε στο πλαίσιο του πολέμου που είχε έναυσμα την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο.