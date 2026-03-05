Ο Ματίας Λεσόρτ μίλησε με χιούμορ και ειλικρίνεια για την επιστροφή του στο παρκέ μπροστά σε χιλιάδες οπαδούς, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με τους Σέιν Λάρκιν και Μάικ Τζέιμς σε ένα επεισόδιο της EuroLeague, με τον Κάιλ Χάινς να κάνει τον συντονισμό.

Η συζήτηση είχε χαλαρό και διασκεδαστικό τόνο, και ο Γάλλος σέντερ κλήθηκε να περιγράψει πώς φαντάζεται ότι θα νιώσει όταν επιστρέψει στους αγώνες και θα ακούσει περίπου 20.000 φιλάθλους να τον χειροκροτούν και να φωνάζουν το όνομά του.

Η απάντησή του ήταν αυθόρμητη και προκάλεσε γέλια:

“Μόνο ο Θεός ξέρει πς θα νιώθω, απλά ελπίζω να μην παίξω σαν @@@. Ο Σέιν ξέρει πως είναι ο Εργκίν, αν χάσεις ένα σουτ βγαίνεις έξω¨.

Τότε ο Σέιν Λάρκιν, γελώντας, επιβεβαίωσε το σχόλιο για τον προπονητή Εργκίν Αταμάν:

“Είναι δεδομένο, αν γίνει αυτό θα σου πει έλα κάτσε στον πάγκο φίλε¨.

Το απόσπασμα: