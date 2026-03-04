Ο Ματίας Λεσόρ συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση του Παναθηναϊκού AKTOR, ενώ απουσίασαν οι Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, δύο ημέρες πριν το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (6/3, 21:15).

Ο Χολμς δεν προπονήθηκε λόγω ιγμορίτιδας, ενώ ο Σαμοντούροβ ταλαιπωρείται από φλεγμονή στο δεξί πόδι. Από την άλλη, ο Λεσόρ έλαβε την έγκριση του γιατρού που τον χειρούργησε για να επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις, χωρίς όμως να έχει καθοριστεί ακόμη το παιχνίδι της επιστροφής του.

Η τελευταία εμφάνιση του Λεσόρ ήταν στο περσινό Final Four, ενώ ο σοβαρός τραυματισμός του είχε συμβεί στο παιχνίδι με την Μπασκόνια τον Δεκέμβριο του 2024.