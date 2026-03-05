Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται μόλις τρία εύστοχα σουτ μακριά από το να ξεπεράσει τον Καρίμ Αμπντούλ–Τζαμπάρ και να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία του NBA.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έχει την ευκαιρία να πετύχει το ρεκόρ ακόμη και στο αυριανό παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Αν τα καταφέρει, ο ΛεΜπρόν θα προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στη μακρά και εντυπωσιακή καριέρα του, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

LeBron James is three field goals from passing Kareem Abdul-Jabbar for the most in NBA history. He can break the record tonight when the @Lakers visit the @nuggets at 10 PM ET on @NBAonPrime. pic.twitter.com/IHfjU7jS6W — NBA Communications (@NBAPR) March 5, 2026