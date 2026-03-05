Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται μόλις τρία εύστοχα σουτ μακριά από το να ξεπεράσει τον Καρίμ ΑμπντούλΤζαμπάρ και να γίνει ο παίκτης με τα περισσότερα καλάθια στην ιστορία του NBA.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς έχει την ευκαιρία να πετύχει το ρεκόρ ακόμη και στο αυριανό παιχνίδι της ομάδας του απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Αν τα καταφέρει, ο ΛεΜπρόν θα προσθέσει ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στη μακρά και εντυπωσιακή καριέρα του, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

