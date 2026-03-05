Ο Τζάχι Ράιχενσταϊν, CEO της Χάποελ Τελ Αβίβ, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο ισραηλινό μέσο ONE. Στη συνέντευξη αναφέρθηκε στην εμπιστοσύνη της ομάδας προς τον προπονητή Δημήτρη Ιτούδη, αφού τόνισε ότι η διοίκηση στηρίζει πλήρως το έργο του.

Ο Ράιχενσταϊν μίλησε και για την προσπάθεια της ομάδας να αποκτήσει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Όπως είπε, κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Επιπλέον, εξέφρασε τη διαφωνία της Χάποελ για την αναβολή του ντέρμπι με τη Μακάμπι, για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα ήθελε να διεξαχθεί κανονικά το ματς.

Τα εν λόγω αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Ράιχενσταϊν

Για την αναβολή του ντέρμπι: «Δεν θέλαμε να αναβληθεί το ντέρμπι. Το αρχικό μας σχέδιο ήταν να πετάξουμε απευθείας από την Αθήνα στο Βελιγράδι και να προετοιμαστούμε για τον αγώνα της Πέμπτης (5 Μαρτίου). Προετοιμαστήκαμε σύμφωνα με το πρόγραμμα που έθεσε η Ευρωλίγκα και τους ξεκαθαρίσαμε τη θέση μας. Δυστυχώς, τελικά, η διοίκηση της Ευρωλίγκα αποφάσισε να αναβάλει τον αγώνα. Φυσικά, σεβόμαστε την απόφαση και θα προετοιμαστούμε σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, όταν αυτό ανακοινωθεί».

Για το αν οι ίδιοι αιτήθηκαν την αναβολή: «Δεν υποβάλαμε αίτημα για αναβολή του αγώνα, αντίθετα. Από τη δική μας πλευρά, ήμασταν έτοιμοι στην προκαθορισμένη ημερομηνία. Καταφέραμε να συγκεντρώσουμε όλο το ρόστερ και να διατηρήσουμε το πρόγραμμα προπονήσεων. Το θεωρήσαμε επαγγελματικό πλεονέκτημα, καθώς μπορέσαμε να επιστρέψουμε νωρίς στις προπονήσεις. Κάναμε όλες τις προετοιμασίες για τον αγώνα στο Βελιγράδι. Ανυπομονούσαμε πολύ για το ντέρμπι».

Για ενδεχόμενη αποχώρηση του Ιτούδη: «Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καταστήσαμε σαφές στον προπονητή ότι τον εμπιστευόμασταν. Του είπα προσωπικά ότι τον υποστηρίζαμε. Ταυτόχρονα, προσπαθήσαμε να μειώσουμε την πίεση γύρω από την ομάδα. Προφανώς, οι ήττες δεν είναι ποτέ εύκολες, αλλά οι φήμες για την αντικατάσταση του προπονητή δεν αντανακλούσαν την πραγματικότητα. Ο στόχος μας ήταν σαφής: να ξεπεράσουμε μαζί την κρίση. Δεν μίλησα με κανέναν προπονητή, δεν ανταλλάχθηκαν προσφορές με κανέναν, η θέση του είναι ακλόνητη, συγκεκριμένη».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Φτάσαμε σε πολύ προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων μαζί του. Υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τους ατζέντες και τον δικηγόρο του. Οι συνομιλίες συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τελικά, ο παίκτης επέλεξε μια διαφορετική προσφορά. Καταβάλαμε μεγάλη προσπάθεια για να τον φέρουμε στην ομάδα, αλλά τελικά ο παίκτης επέλεξε μια διαφορετική κατεύθυνση».