Η EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρί, η οποία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ. Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των αθλητών και των μελών του συλλόγου. Για τον λόγο αυτό, η αποστολή της ομάδας μετακινείται προσωρινά εκτός Ισραήλ.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ και από εκεί θα ταξιδέψουν μέσω Τάμπα με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι νεοτέρας.

Η σχετική ανακοίνωση:

“Αγαπητοί φίλαθλοι και υποστηρικτές,

Χτες, η διοίκηση της EuroLeague ανακοίνωσε την αναβολή του αγώνα με την Παρί, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να γίνει την επόμενη Τρίτη στο Τελ Αβίβ. Ακολουθούμε τις οδηγίες και τις εξελίξεις και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξουν νεότερα.

Η ομάδα και το επαγγελματικό προσωπικό βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς το Εϊλάτ, και αύριο θα πετάξουν μέσω Τάμπα για την Αθήνα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις.

Σας παρακαλούμε να τηρείτε τις οδηγίες της Home Front Command και να παραμείνετε ασφαλείς.

Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.

Πάμε Χαποέλ!”