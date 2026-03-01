Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συγκαταλέγεται ανάμεσα σε όσους παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που οδήγησαν σε αναστολή πτήσεων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε βρέθηκε στην πόλη εκμεταλλευόμενος τη διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω του «παραθύρου» της FIBA, ωστόσο η κατάσταση άλλαξε αιφνιδιαστικά.

Σύμφωνα με τη Meridian Sport, στο Ντουμπάι βρίσκονται επίσης παίκτες της Παρτίζαν και της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Ανάμεσά τους οι Σέιν Μίλτον, Ντίλαν Οσετκόφσκι και Ντουέιν Ουάσινγκτον, οι οποίοι επίσης αναζητούν τρόπο επιστροφής.

🚨 Sarunas Jasikevicius şu anda Dubai’de! Fenerbahçe, Dubai BC başkanıyla iletişime geçerek koçumuzun Avrupa’ya Dubai takımıyla birlikte getirilmesini istedi. Ayrıca Partizan oyuncuları Shake Milton ve Dylan Osetkowski de Dubai’de mahsur kalmış durumda. (Meridian Sports) pic.twitter.com/hhnKJpg1Ym — Fener Hoops (@FenerHoopsTr) March 1, 2026

Η Φενέρμπαχτσε κινείται άμεσα για να διευκολύνει τη μετακίνηση του προπονητή της, σε συνεργασία με τη Dubai BC, εξετάζοντας κάθε διαθέσιμη λύση.

Την ίδια ώρα, η EuroLeague αναμένεται να συνεδριάσει εκτάκτως, καθώς το πρόγραμμα παραμένει στον «αέρα», ειδικά για τις ομάδες του Ισραήλ αλλά και για τη Dubai BC.