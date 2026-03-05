Τα αρμόδια υπουργεία εξετάζουν προληπτικά μέτρα προκειμένου να περιοριστούν, όσο είναι δυνατόν, οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία. Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης, οι υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε ετοιμότητα για τον σκοπό αυτό.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι υπάρχει πλήρης επάρκεια σε όλα τα προϊόντα και δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. «Όποιες αυξήσεις παρατηρούνται, που είναι αδικαιολόγητες και δείχνουν αισχροκέρδεια, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να γίνουν αποδεκτές», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η κυβέρνηση πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους στην αγορά καυσίμων. «Συνολικά, από το Σάββατο μέχρι χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 700 έλεγχοι, ενώ παράλληλα παρακολουθούνται οι τιμές σε όλα τα πρατήρια της χώρας μέσω της πλατφόρμας FuelPrices.gr. Σε όσες περιπτώσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.