Η Κατερίνα Δαλάκα, γνωστή αθλήτρια και πρώην νικήτρια του Survivor, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια σημαντική προσωπική απόφαση μέσω του λογαριασμού της στο TikTok. Όπως αποκάλυψε, αποφάσισε να επιστρέψει στα θρανία για να αποκτήσει το δεύτερο πτυχίο της, στέλνοντας ένα ουσιαστικό μήνυμα στους ακολούθους της.

Στο βίντεο που ανάρτησε, η Κατερίνα Δαλάκα τόνισε πως «ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξει κάποιος κατεύθυνση ή να κυνηγήσει αυτό που πραγματικά θέλει». Όπως εξήγησε, το αντικείμενο των νέων σπουδών της είναι η Αρχιτεκτονική και ο Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο της πάθος.

«Βγήκαν τα μαθήματα από το δεύτερο πτυχίο που κάνω – Αρχιτεκτονική και Interior Designing – και τα πέρασα όλα. Δεν το περίμενα, γιατί κάποια είναι αρκετά δύσκολα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη! Έχω μόνο άλλα δυόμιση χρόνια να τελειώσω για να πάρω το πτυχίο. Το “μόνο” είναι ειρωνικό, τώρα σε αυτή την ηλικία… Ποτέ δεν είναι αργά να κάνετε κάτι που σας αρέσει, ποτέ δεν είναι αργά να σπουδάσετε κάτι το οποίο είχατε ονειρευτεί ή να αλλάξετε κατεύθυνση. Και είναι πολύ όμορφο σε οποιαδήποτε ηλικία να μαθαίνεις ακόμα πράγματα και να κάνεις αυτό που αγαπάς», αναφέρει στο βίντεό της η αθλήτρια και πρώην παίκτρια του Survivor.

Με την ανάρτησή της, η Κατερίνα Δαλάκα ενέπνευσε πολλούς χρήστες των social media, προτρέποντας τους να ακολουθούν τα όνειρά τους και να επενδύουν στην προσωπική εξέλιξη ανεξαρτήτως ηλικίας.