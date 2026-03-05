Τα νέα γραφεία του Υποκαταστήματος Ηγουμενίτσας του Κτηματολογικού Γραφείου Ηπείρου εγκαινιάστηκαν την Πέμπτη 5 Μαρτίου από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δερμεντζόπουλο και τη Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ελληνικού Κτηματολογίου, Θάνου Λίπα, και της Γενικής Διευθύντριας, Ολυμπίας Μαρκέλλου.

Τα νέα γραφεία, τα οποία λειτουργούν ήδη από τον Νοέμβριο του 2025, προσφέρουν στους πολίτες ένα σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον εξυπηρέτησης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός, «οι πολίτες εξυπηρετούνται πλέον σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό κτίριο».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλειος Γιόγιακας, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεσπρωτίας Θωμάς Πιτούλης, οι Δήμαρχοι Σουλίου και Φιλιατών, Αθανάσιος Ντάνης και Παρασκευάς Βλάχος, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και συλλόγων. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας, Χρήστος Ντάλλας και Δημήτριος Στάθης, μαζί με πλήθος πολιτών και εργαζομένων του Γραφείου.

Ψηφιακό άλμα για το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Η λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων εντάσσεται στο πλαίσιο της μετάβασης από τα παραδοσιακά Υποθηκοφυλακεία στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα του Κτηματολογίου. Η μεταρρύθμιση αυτή, σύμφωνα με τη Διοίκηση του Ελληνικού Κτηματολογίου, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα.

Κεντρικό στοιχείο αυτής της μετάβασης αποτελεί η ψηφιοποίηση 600 εκατομμυρίων σελίδων αρχείων των Υποθηκοφυλακείων, που μετατρέπονται σε εύκολα προσβάσιμη ψηφιακή πληροφορία. Με την κτηματογράφηση να πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της, το Ελληνικό Κτηματολόγιο επιδιώκει να προσφέρει ταχύτητα, διαφάνεια και ασφάλεια στις συναλλαγές ακινήτων.

Δήλωση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος τόνισε: «Στην Ηγουμενίτσα σήμερα δεν εγκαινιάζουμε απλώς ένα νέο κτίριο, αλλά συνεχίζουμε να οικοδομούμε μία σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Αφήνουμε οριστικά πίσω μας την εποχή των φακέλων και της ταλαιπωρίας στα παλιά Υποθηκοφυλακεία. Με την ψηφιοποίηση εκατοντάδων εκατομμυρίων σελίδων, η περιουσία των Ελλήνων θωρακίζεται και η καθημερινότητα των επαγγελματιών αλλάζει ριζικά. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά κάθε εργαζόμενο του Κτηματολογίου που συνέβαλε για να μετατρέψουμε μια δαιδαλώδη εκκρεμότητα δεκαετιών σε μια σύγχρονη, ψηφιακή υπηρεσία προς όφελος των πολιτών.»

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο συνεχίζει να διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον διαφάνειας και ασφάλειας για την ακίνητη περιουσία, με στόχο τη θωράκιση των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.