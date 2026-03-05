Δύο κουτάβια φέρεται να εγκατέλειψε 62χρονος τον προηγούμενο μήνα σε περιοχή της Ασπροβάλτας, έξω από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών.

Μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης σχημάτισαν δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν πέντε διοικητικές παραβάσεις συνολικού ύψους 65.300 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, τα κουτάβια ηλικίας περίπου ενός μηνός περισυνελέγησαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.