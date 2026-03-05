Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το διήμερο 6 και 7 Μαρτίου στην Αττική Οδό, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Όπως αναφέρεται, λόγω εργασιών συντήρησης της οροφής στη διάβαση του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Φυλής στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026 από τις 21:00 έως τις 09:00 της επόμενης ημέρας θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός του δρόμου στο ύψος της χιλιομετρικής θέσης Α 19,000 στην κατεύθυνση προς το Αεροδρόμιο, εντός των ορίων του Δήμου Φυλής.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο ή Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6). Μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.

Η ΕΛΑΣ προτρέπει τους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν πιστά την υπάρχουσα οδική σήμανση.