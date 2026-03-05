Η τιμή του πετρελαίου κατέγραψε άνοδο, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή διατάραξε τις ροές αργού προς βασικούς αγοραστές. Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας παγκοσμίως, επιδιώκει να περιορίσει την κατανάλωση καυσίμων, ενώ οι εμπόλεμες πλευρές δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν τις εχθροπραξίες.

Το Brent κινήθηκε κοντά στα 83 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές περιόρισαν προσωρινά τα κέρδη τους, μετά από δημοσίευμα κρατικών μέσων ενημέρωσης που ανέφερε ότι το Ιράν γνωστοποίησε στις ΗΠΑ, κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις, την πρόθεσή του να διαθέσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του.

Το Πεκίνο ζήτησε από τις μεγάλες διυλιστικές εταιρείες να αναστείλουν τις εξαγωγές ντίζελ και βενζίνης, δίνοντας προτεραιότητα στις εσωτερικές ανάγκες. Το μέτρο αυτό προκαλεί ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στους καταναλωτές του εξωτερικού. Παράλληλα, οι ιαπωνικές διυλιστικές επιχειρήσεις απηύθυναν αίτημα στην κυβέρνησή τους για απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου, ενώ ένας μεγάλος ινδικός επεξεργαστής είχε ήδη ενημερώσει τους πελάτες του ότι θα σταματήσει τις εξαγωγές προϊόντων.

Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Η κύρια ανησυχία της αγοράς παραμένει τα Στενά του Ορμούζ. Ο στρατιωτικός διοικητής Amir Heydari δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση πως «δεν πιστεύουμε στο κλείσιμο της διόδου». Ωστόσο, η θαλάσσια αρτηρία παραμένει ουσιαστικά αποκλεισμένη, καθώς ελάχιστοι πλοιοκτήτες διακινδυνεύουν τη διέλευση, γεγονός που περιορίζει τις εξαγωγές αργού από το Ιράν και άλλους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου, αναγκάζοντας ορισμένες εταιρείες να μειώσουν την παραγωγή.

Οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τον πόλεμο, ο οποίος εισέρχεται στην έκτη ημέρα του χωρίς ορατό τέλος. Η σύγκρουση έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας άνοδο στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου και παραγώγων, αύξηση των ναύλων και διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Προειδοποιήσεις αναλυτών και επιπτώσεις στην αγορά

«Αν δούμε ακόμη και ένα επιτυχημένο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο ή σε υποδομή, ή μια παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας, οι τιμές μπορεί να εκτιναχθούν ξανά απότομα», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγορών στην χρηματιστηριακή εταιρεία Phillip Nova Pte.

Το πετρέλαιο Brent καταγράφει έντονη άνοδο, με το λεγόμενο prompt spread, τον δείκτη που αποτυπώνει πόσο πρόθυμοι είναι οι traders να πληρώσουν για άμεση παράδοση, να εκτοξεύεται. Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου της Μέσης Ανατολής σημείωσαν επίσης άνοδο την Πέμπτη.

Επιθέσεις και ασφαλιστικά μέτρα

Ο κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα επισημάνθηκε εκ νέου ύστερα από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στην πιο βόρεια περιοχή του Περσικού Κόλπου. Το πλοίο Sonangol Namibe παρουσίασε διαρροή νερού από δεξαμενή έρματος, χωρίς ωστόσο να υπάρξει διαρροή πετρελαίου, σε αντίθεση με τις αρχικές αναφορές.

Σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Ινδικό Ωκεανό, η Ουάσιγκτον πρότεινε σχέδιο παροχής ασφαλιστικών εγγυήσεων στα πλοία και ενδεχομένως συνοδεία από ναυτικές δυνάμεις. Η εταιρεία Marsh, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής παγκοσμίως, ανέφερε ότι η υλοποίηση του σχεδίου ενδέχεται να χρειαστεί αρκετές εβδομάδες.

Κατάρρευση της ναυτιλιακής κίνησης

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων του Bloomberg, η κίνηση μέσω των στενών έχει μειωθεί πάνω από 95%, καθώς τα μεγάλα δεξαμενόπλοια αργού και φυσικού αερίου αποφεύγουν τη διέλευση. Τα ελάχιστα πλοία που εξακολουθούν να κινούνται απενεργοποιούν τους πομπούς εντοπισμού θέσης, πρακτική συνηθισμένη σε εμπόλεμες ζώνες.

Περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως διέρχονταν από τα στενά το 2025, μαζί με επιπλέον 5 εκατομμύρια βαρέλια προϊόντων, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), τον οργανισμό με έδρα το Παρίσι που συμβουλεύει τις μεγάλες οικονομίες.

«Ο τεράστιος όγκος πετρελαίου που εξάγεται μέσω των στενών του Ορμούζ και οι περιορισμένες εναλλακτικές διαδρομές σημαίνουν ότι οποιαδήποτε διακοπή στη ροή θα έχει τεράστιες συνέπειες», ανέφερε η IEA σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της.

Με πληροφορίες από Bloomberg