Οδηγός του ιταλικού Ερυθρού Σταυρού βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών κατηγοριών, καθώς φέρεται να ευθύνεται για τον θάνατο πέντε ηλικιωμένων γυναικών στην Ιταλία.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός κατηγορείται ότι προκάλεσε τους θανάτους χρησιμοποιώντας πιθανώς σύριγγες που περιείχαν αέρα, προκαλώντας εμβολή στα θύματα. Οι υποθέσεις αυτές έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις αρχές και την κοινή γνώμη.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι οι γυναίκες δεν ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Επρόκειτο για μεταφορές από οίκους ευγηρίας προς νοσοκομεία και αντίστροφα, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις. Οι πέντε θάνατοι καταγράφηκαν στο διάστημα από τον Φεβρουάριο έως και τον Νοέμβριο του 2025.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός Τύπος, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες συγγενών των θυμάτων, αλλά και συναδέλφων του κατηγορούμενου. Οι εισαγγελείς, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθέτησαν κρυφές κάμερες στο ασθενοφόρο όπου εργαζόταν ο οδηγός και προχώρησαν «σε κατάσχεση αιχμηρών αντικειμένων». Παράλληλα, ερευνώνται ακόμη τρεις περιπτώσεις ύποπτων θανάτων ηλικιωμένων γυναικών.

Ο ιταλικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε, ότι ο 25χρονος τέθηκε προσωρινά εκτός καθηκόντων. Ο ίδιος αρνείται κάθε κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι έχει παραδώσει στους εισαγγελείς στοιχεία τα οποία, όπως λέει, αποδεικνύουν την αθωότητά του. «Δυο από τους πέντε θανάτους επήλθαν μέχρι και δέκα ημέρες μετά τη μεταφορά με το πρώτων βοηθειών», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο κατηγορούμενος οδηγός.