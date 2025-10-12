Η αστυνομία του Τέξας έχει βρει τουλάχιστον 16 πτώματα στα έλη γύρω από το Χιούστον μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με τις αρχές και τοπικές αναφορές, προκαλώντας ανησυχίες για έναν κατά συρροή δολοφόνο.

Ο δήμαρχος του Χιούστον δήλωσε ότι η αστυνομία δεν έχει στοιχεία για κατά συρροή δολοφόνο, αλλά οι ειδικοί ζητούν εκτενή έρευνα για τους θανάτους.

«Κάτι συμβαίνει», δήλωσε ο Joseph Giacalone, συνταξιούχος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης και καθηγητής ποινικού δικαίου στο Penn State-Lehigh Valley. «Σύμπτωση; Απίθανο. Απαιτείται προσεκτική εξέταση κάθε περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των 48 ωρών πριν από την ανακάλυψη της εξαφάνισής τους».

Η σειρά των φαινομενικών πνιγμών θυμίζει μια άλλη ανησυχητική σειρά θανάτων στα νερά της λίμνης Lady Bird στο Ώστιν του Τέξας.

Πέντε από τα πτώματα ανακαλύφθηκαν σε διάστημα πέντε ημερών τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Χιούστον, Noe Diaz.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι αυτά τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους», δήλωσε ο Diaz στους δημοσιογράφους.

Ο Salam Zia, διοικητής του τμήματος ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Χιούστον, είπε ότι το νεότερο θύμα ήταν 20 ετών. Οι αρχές αποκάλυψαν αργότερα ότι τα πτώματα ανήκαν σε άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 20 έως 60 ετών.

«Οι φήμες προκαλούν φόβο και ανησυχία στις κοινότητές μας», δήλωσε ο αρχηγός. «Είναι σημαντικό να βασιζόμαστε σε επαληθευμένες πληροφορίες και έρευνες».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Chron, την τοπική ιστοσελίδα ειδήσεων του Χιούστον, οι αρχές έχουν ανακαλύψει τουλάχιστον δύο ακόμη πτώματα από τότε που έγιναν αυτές τις δηλώσεις.

Ο δήμαρχος του Χιούστον, John Whitmire, καταδίκασε την παραπληροφόρηση και τις «αυθαίρετες εικασίες» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και εκφράζονται από πολιτικούς υποψηφίους, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στις 23 Σεπτεμβρίου.

«Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος ελεύθερος στο Χιούστον του Τέξας», δήλωσε. «Επιτρέψτε μου να το επαναλάβω: δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος ελεύθερος στους δρόμους του Χιούστον».

Χαρακτήρισε τον αριθμό των θανάτων «ανησυχητικό» και ζήτησε υπομονή καθώς η αστυνομία της πόλης διεξάγει έρευνα.

«Μεγάλωσα στο Χιούστον», είπε στους δημοσιογράφους. «Δυστυχώς, οι πνιγμοί στα ποτάμια μας δεν είναι ένα νέο φαινόμενο».

Υπάρχουν 2.500 μίλια υδάτινων οδών γύρω από την πόλη, είπε, καθώς και ένας πληθυσμός αστέγων που ζει σε εξωτερικούς χώρους.

Ο Whitmire υποθέτει ότι όταν οι άστεγοι πεθαίνουν, οι φίλοι τους συχνά τους ρίχνουν στο νερό.

«Δυστυχώς, όταν οι άστεγοι πεθαίνουν, συχνά καταλήγουν στο ποτάμι», είπε.

Επίσης, ανέφερε την κατανάλωση αλκοόλ και τα προβλήματα ψυχικής υγείας ως πιθανούς παράγοντες που συμβάλλουν στους θανάτους.

Πηγή: Fox News