Σε τηλεφωνική επικοινωνία από τη Σόφια, ο Δημήτρης Ιτούδης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε στο Τελ Αβίβ, με συνεχείς σειρήνες και ισχυρή έκρηξη κοντά στο κτίριό του, τονίζοντας ότι για τους ντόπιους η αναζήτηση καταφυγίου αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας, σε αντίθεση με όσους προέρχονται από άλλες χώρες.

Ο προπονητής της Hapoel Tel Aviv αποκάλυψε το ακριβές σχέδιο αποχώρησης της ομάδας παρά το κλείσιμο του εναέριου χώρου: μετακίνηση οδικώς στην Εϊλάτ, διέλευση στην Αίγυπτο και αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Τάμπα με προορισμό την Αθήνα και τελικό σταθμό τη Σόφια, όπου θα συνεχιστούν οι υποχρεώσεις στη EuroLeague.

«Δεν είναι εύκολο να μην έχεις βάση και σταθερότητα, όμως είμαστε ζωντανοί και επιστρέφουμε στη δουλειά», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι ο αθλητισμός οφείλει να παραμένει πεδίο ευγενούς άμιλλας ακόμη και εν μέσω πολέμου.