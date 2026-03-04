Το πρώτο δοκιμαστικό μήνυμα έλαβαν στα κινητά τους οι πολίτες της Κύπρου ως μέτρο ασφάλειας και ενημέρωσης από την Κυβέρνηση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, το πρώτο γραπτό μήνυμα με οδηγίες αυτοπροστασίας εστάλη με επιτυχία στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών. Στόχος της διαδικασίας ήταν να δοκιμαστεί στην πράξη το σύστημα μαζικής αποστολής SMS, ώστε να αξιολογηθεί η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητά του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) ο Κύπριος υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανακοίνωσε τα μέτρα και οι οδηγίες προς τους πολίτες, σε περίπτωση περιστατικού ασφαλείας.

Κεντρικό στοιχείο των μέτρων είναι η ενεργοποίηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών, συστήματος αποστολής SMS για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Συγκεκριμένα, θα σταλούν τα ακόλουθα τρία δοκιμαστικά μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, σε ελληνικά και αγγλικά:

Μήνυμα 1

Ανακοίνωση Πολιτικής Άμυνας

Σε περίπτωση λήψης στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες: Σε περίπτωση λήψης στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

Σε περίπτωση που υπάρχει υπόγειο στην οικία τους, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κατευθυνθούν άμεσα προς αυτόν πεζή και με ψυχραιμία.

Εάν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να παραμείνουν εντός του κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα.

Εάν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

Σε υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ενεργειών από το αρμόδιο προσωπικό. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τη μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζή είτε με όχημα.

Μήνυμα 2

Υπάρχει σε εξέλιξη διερεύνηση ενδεχόμενου περιστατικού ασφαλείας. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις συστάσεις της Πολιτικής Άμυνας μέχρι νεότερη επίσημη ενημέρωση. Παρακαλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να τηρήσουν τις ακόλουθες οδηγίες.

Μήνυμα 3:

Ενημερώνεστε ότι το περιστατικό ασφαλείας έχει λήξει.

Να σημειωθεί ότι, η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με όλους τους παρόχους τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο, θέτει από σήμερα σε λειτουργία σύστημα αποστολής μηνυμάτων για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, έτσι ώστε, όταν διερευνάται ενδεχόμενο περιστατικό ασφαλείας, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύει η Πολιτική Άμυνα σε τέτοιες περιπτώσεις.

«Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Ο κ. Ιωάννου κάλεσε τους πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και, σε περίπτωση που λάβουν γραπτό μήνυμα στο κινητό, να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Στην πράξη, το σενάριο που περιγράφεται είναι απλό. Αν υπάρχει υπόγειο στην οικία, σε γειτονική οικοδομή ή στον χώρο όπου βρίσκονται, να κινηθούν άμεσα προς τα εκεί πεζοί και με ψυχραιμία. Αν βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο χωρίς υπόγειο, να μείνουν εντός κτηρίου, μακριά από πόρτες, τζάμια και παράθυρα. Αν βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο, να μετακινηθούν στον πλησιέστερο εσωτερικό χώρο.

Για υποδομές, όπως σχολεία, νοσοκομεία και γήπεδα, ο υπουργός σημείωσε ότι εφαρμόζεται το προβλεπόμενο πρωτόκολλο από το αρμόδιο προσωπικό, με την επισήμανση ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη μετακίνηση με όχημα προς τους χώρους αυτούς.

Μέχρι να δοθούν νεότερες οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές, η σύσταση είναι να παραμένουν οι πολίτες σε υπόγειους ή εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε υπαίθριους χώρους, είτε πεζοί είτε με όχημα.

Με λίγα λόγια, σε κατάσταση συναγερμού το ζητούμενο είναι η καλύτερη προστασία και ασφάλεια των πολιτών.

Στόχος η έγκαιρη ειδοποίηση

Η ενεργοποίηση του συστήματος εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας, σε μια περίοδο που τα περιστατικά ασφάλειας και οι προειδοποιήσεις δεν είναι θεωρητικά σενάρια.

Είναι ενδεικτικό ότι τις προηγούμενες ημέρες καταγράφηκαν περιστατικά ενημέρωσης μέσω SMS σε συγκεκριμένες περιοχές, με μηνύματα που αφορούσαν έκτακτες οδηγίες.

Ταυτόχρονα, η δημόσια συζήτηση για την ανάγκη ενός αποτελεσματικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στην Κύπρο έχει ιστορικό, ειδικά μετά τις επικρίσεις προηγούμενων ετών για κενά στην έγκαιρη ειδοποίηση

Aσκήσεις ετοιμότητας έχουν γίνει στα σχολεία ενώ έχουν δοθεί οδηγίες για τη δημιουργία σακιδίων έκτακτης ανάγκης και τα σημεία όπου υπάρχουν πολεμικά καταφύγια σε περίπτωση μαζικής επίθεσης.

Οδηγίες αυτοπροστασίας σε περίπτωση κινδύνου από εχθρική ενέργεια

Για σκοπούς πρόληψης και έγκαιρης λήψης μέτρων αυτοπροστασίας, το Υπουργείο Εσωτερικών εκδίδει τις ακόλουθες οδηγίες αυτοπροστασίας των πολιτών, με σκοπό την κατάλληλη και σωστή προετοιμασία σε περίπτωση κινδύνου από εχθρική ενέργεια.

Αστικές περιοχές

1. Πώς ενημερώνομαι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λόγω κινδύνου από εχθρική ενέργεια;

Σε τέτοια περίπτωση, θα ηχήσουν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα δοθούν οδηγίες στους πολίτες, για να καταφύγουν σε καταφύγια/προσωρινούς χώρους προστασίας.

Οι σειρήνες της Πολιτικής Άμυνας αποτελούν μέσο άμεσης προειδοποίησης του πληθυσμού σε περιπτώσεις σοβαρού ή/και γενικευμένου κινδύνου. Στόχος είναι η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών και η ενεργοποίησή τους, ώστε να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας.

Η Πολιτική Άμυνα διαθέτει εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό στο Τμήμα Συνοικιοφυλακής, το οποίο περιπολεί στις επηρεαζόμενες περιοχές και κατευθύνει τους πολίτες.

2. Πότε ενεργοποιούνται οι σειρήνες και τι πρέπει να κάνω αν ηχήσουν;

Οι σειρήνες ενεργοποιούνται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές, όταν υπάρχει άμεσος ή επικείμενος κίνδυνος που απαιτεί μαζική και γρήγορη ενημέρωση.

Τα βασικά σήματα των σειρήνων είναι:

Έναρξη Συναγερμού: Διακυμαινόμενος ήχος

Σημαίνει: Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και πρέπει να λάβω άμεσα μέτρα προστασίας. Παραμένω ψύχραιμος και ενημερώνομαι από επίσημες πηγές.

Λήξη Συναγερμού: Σταθερός, συνεχόμενος ήχος

Σημαίνει: Ο άμεσος κίνδυνος έχει παρέλθει. Παραμένω προσεκτικός και συνεχίζω να ενημερώνομαι.

Αν ακούσω σειρήνα:

Παραμένω ψύχραιμος και δεν πανικοβάλλομαι.

Ενημερώνομαι από έγκυρες πηγές, όπως το ραδιόφωνο ή η τηλεόραση και τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας των αρμόδιων Αρχών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν διαδίδω φήμες ή ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες.

Προετοιμάζομαι για μετακίνηση σε ασφαλές σημείο ή καταφύγιο, αν δοθεί οδηγία, και δεν μετακινούμαι άσκοπα.

Ακολουθώ τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας και των άλλων αρμόδιων Αρχών.

3. Πώς μπορώ να εντοπίσω το πλησιέστερο καταφύγιο/χώρο προστασίας;

Τα καταφύγια Πολιτικής Άμυνας προσφέρουν προστασία από εκρήξεις, θραύσματα και άλλους κινδύνους. Η διαμονή στα καταφύγια είναι ολιγόωρη, μέχρι να παρέλθει ο κίνδυνος.

Γνωρίζω εκ των προτέρων πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας μου, μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας στα τηλέφωνα 22 403 451 ή 22 403 452 .

. Μετακινούμαι στο καταφύγιο με τάξη και χωρίς πανικό.

Ακολουθώ τις οδηγίες των υπευθύνων και δεν εγκαταλείπω το καταφύγιο χωρίς οδηγία από τις αρμόδιες Αρχές.

Αν χρειαστεί να μετακινηθώ σε καταφύγιο, παίρνω μαζί μου:

Ταυτότητα ή βασικά έγγραφα.

Λίγα χρήματα.

Νερό, ξηρά τροφή και παιδικές τροφές, αν έχω παιδιά.

Προμήθειες πρώτων βοηθειών.

Φάρμακα πρώτης ανάγκης ή και φάρμακα που λαμβάνω στο πλαίσιο φαρμακευτικής αγωγής.

Φακό, μικρό φορητό ραδιόφωνο και μπαταρίες.

4. Τι κάνω σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταφύγια/χώροι προστασίας στην περιοχή όπου βρίσκομαι;

Αν βρίσκομαι σε περιοχή όπου δεν υπάρχουν καταφύγια, ακολουθώ τα πιο κάτω μέτρα αυτοπροστασίας:

Εντοπίζω χώρο μέσα στο σπίτι ή τον χώρο εργασίας μου, μακριά από παράθυρα, πόρτες και τζάμια.

Έχω μαζί μου φορητό ραδιόφωνο, φανάρι και είδη πρώτης ανάγκης, όπως νερό, ξηρά τροφή, φάρμακα και κιβώτιο πρώτων βοηθειών (παρατίθεται πιο κάτω ενημερωτικό φυλλάδιο με το σακίδιο έκτακτης ανάγκης).

Σε περίπτωση συναγερμού, πέφτω μπρούμυτα, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια.

Αν βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο, πέφτω μπρούμυτα, καλύπτοντας το κεφάλι με τα χέρια κατά προτίμηση σε χαράδρα, χαντάκι ή λάκκο, αν υπάρχει κοντά.

Παραμένω ψύχραιμος και ακολουθώ τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Κοινότητες που γειτνιάζουν με Βρετανικές Βάσεις και το Αεροδρόμιο Πάφου:

Στις περιπτώσεις των Κοινοτήτων Πύλας, Ορμήδειας, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμβου, Τίμης, Αναρίτας και Μανδριών, η Πολιτική Άμυνα έχει καταρτίσει, προληπτικά, πλάνο για το ενδεχόμενο εκκένωσης των περιοχών και έχουν ενημερωθεί σχετικά τα Κοινοτικά Συμβούλια και οι Αντιδημάρχοι.

Για προληπτικούς λόγους, οι κάτοικοι των περιοχών ενημερώθηκαν ή θα ενημερωθούν εντός της σημερινής ημέρας από τις Τοπικές Αρχές μέσω των εφαρμογών WhatsApp και Viber ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για τα σημεία που θα λειτουργήσουν προσωρινά ως χώροι προστασίας, εφόσον παραστεί ανάγκη. Στους προκαθορισμένους χώρους θα βρίσκεται προσωπικό της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας, για να κατευθύνει τους πολίτες και να βοηθήσει στην ασφαλή φιλοξενία τους.

Ταξιδιωτική οδηγία από το State Department για τη Κύπρο

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε αναβάθμιση του επιπέδου προειδοποίησης για τους ταξιδιώτες προς την Κύπρο, ανεβάζοντάς το από το επίπεδο 1 στο επίπεδο 3.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι η χώρα περνά από την κατηγορία «Ασφαλές ταξίδι» στην κατηγορία «Επαναξιολόγηση ταξιδιού», καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν εκ νέου τα σχέδιά τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η απόφαση συνδέεται με αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζεται ότι, η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει την απομάκρυνση του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία της στην Κύπρο, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Live όλες οι εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή