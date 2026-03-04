Ο Χάρι Μαγκουάιρ είχε συλληφθεί στη Μύκονο τον Αύγουστο του 2020, ύστερα από επεισόδιο με αστυνομικούς. Έξι χρόνια αργότερα, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το δικαστήριο εξέδωσε την οριστική απόφαση.

Ο Άγγλος στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κρίθηκε ένοχος για επίθεση, αντίσταση κατά τη σύλληψη και απόπειρα δωροδοκίας. Σύμφωνα με το βρετανικό Μέσο «SkySports», του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή.

Η υπόθεση, είχε παραταθεί λόγω συνεχών αναβολών: πρώτη φορά τον Μάιο του 2023 λόγω αδυναμίας του δικηγόρου να παραστεί, δεύτερη φορά τον Φεβρουάριο του 2024 λόγω απεργίας δικηγόρων, τρίτη φορά τον Μάρτιο του 2025, ωστόσο, για ακόμη μια φορά οι συνθήκες δεν επέτρεψαν στο να διαδραματιστεί η δίκη για τον παίκτη των «κόκκινων διαβόλων» και υπήρχαν ακόμη σκέψεις για εκδίκαση τον Αύγουστο του 2028.

Ο Μαγκουάιρ δεν παρευρέθηκε στο δικαστήριο, καθώς βρισκόταν σε προετοιμασία για το παιχνίδι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Νιούκαστλ στην Premier League.

Η καταδίκη του έμπειρου Άγγλου αμυντικού ενδέχεται να δημιουργήσει εμπόδια για τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, καθώς σύμφωνα με τη Sun θα χρειαστεί να δηλώσει την ποινή του προκειμένου να λάβει βίζα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.