Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της Βουλής.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετείται τώρα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή και τον ρόλο της Ελλάδας.
Δείτε live την ομιλία του:
- Η επόμενη ημέρα πρέπει να διασφαλίζει την αυτοδιάθεση του λαού που καταπιέζεται εδώ και χρόνια, με ταυτόχρονο έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος ώστε να πάψει να αποτελεί απειλή για την διεθνή και περιφερειακή ειρήνη
- Η θέση της Ελλάδας: Υποστηρίζουμε αποκλιμάκωση συγκρούσεων και επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και διατήρηση της ασφάλειας της διεθνούς ναυσιπλοιας
- Είναι γεγονότα μεγάλης έντασης που προκαλούν απροσδιόριστες οικονομικές συνέπειες. Μονη βεβαιότητα είναι η διεθνής αβεβαιότητα
- Η προσοχή μας στρέφεται και στην Κύπρο που δυστυχώς βρίσκεται πιο κοντά στην εμπόλεμη ζώνη.
- Στείλαμε τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα F-16 Viper.