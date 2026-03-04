Στις φυλακές μεταφέρονται οι δύο Τούρκοι που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή (1/3), μετά από καταδίωξη του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή Γεννάδι της Ρόδου.

Οι δύο διακινητές, χρησιμοποιώντας ταχύπλοο σκάφος, μετέφεραν από τα παράλια της Τουρκίας και αποβίβασαν στη Ρόδο 58 αλλοδαπούς, ανάμεσα τους και 23 ανήλικα παιδιά. Οι ίδιοι, ηλικίας 25 και 28 ετών, αναγνωρίστηκαν ως οι χειριστές του σκάφους από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς. Η σύλληψή τους έγινε μετά από καταδίωξη που ακολούθησε από στελέχη περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής το οποίο βρίσκονταν σε προγραμματισμένη περιπολία.

Τι κατέθεσαν οι δύο κατηγορούμενοι – Πόσα θα έπαιρναν

Στις προανακριτικές τους απολογίες οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να αποδέχθηκαν τις πράξεις που τους αποδίδονται και περιέλαβαν περιγραφές για επαφές, μετακινήσεις εντός Τουρκίας, καθοδήγηση μέσω εφαρμογών και τον τρόπο φόρτωσης των μεταφερόμενων πριν από την άφιξη στη Ρόδο. Ο 25χρονος υπήκοος Τουρκίας αποδέχθηκε τις κατηγορίες και, όπως ανέφερε, δήλωσε ότι είναι κάτοικος Σαμσούντας. Περιέγραψε ότι επιδίωκε να φύγει από την Τουρκία για οικονομικούς λόγους και να μεταβεί στην Ελλάδα, ζητώντας βοήθεια από ομοεθνή του, ο οποίος κατά τα λεγόμενά του φέρεται να του έθεσε ως αντάλλαγμα τη συμμετοχή σε μεταφορά ανθρώπων.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε, ότι ο ρόλος του θα ήταν βοηθητικός στον καπετάνιο. Στην αφήγησή του, αποτύπωσε διαδρομή με αεροπορική μετακίνηση από Κωνσταντινούπολη προς Αττάλεια και κατόπιν οδική μετάβαση προς Φινικέ, όπου έλαβαν αριθμό επικοινωνίας και κλήθηκαν μέσω εφαρμογής να στείλουν την τοποθεσία τους. Στη συνέχεια εμφανίστηκε όχημα που ρυμουλκούσε τρέιλερ με φουσκωτό σκάφος, τους ζητήθηκε να επιβιβαστούν και να ανοιχτούν στη θάλασσα μέχρι να λάβουν οδηγίες. Όπως είπε, μετά από περίπου μία ώρα τους εστάλη στίγμα για σημείο φόρτωσης, προσέγγισαν παραλία κοντά στο Φινικέ βραδυνές ώρες της 28ης Φεβρουαρίου 2026, επιβίβασαν αρκετά άτομα και κινήθηκαν προς Ρόδο ακολουθώντας οδηγίες που, όπως ισχυρίστηκε, ελάμβαναν μέσω εφαρμογής.

Ανέφερε ότι πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου 2026 αποβίβασαν τους μετανάστες στο Γεννάδι και αμέσως μετά ξεκίνησαν επιστροφή προς Τουρκία, όπου και εντοπίστηκαν από περιπολικό σκάφος της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στην ίδια εξέταση δήλωσε ότι γνώριζε πως τα άτομα ήταν παράνομοι μετανάστες. Όταν ρωτήθηκε για αμοιβή, υποστήριξε ότι το αντάλλαγμα θα ήταν να παραμείνει στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι δεν πρόλαβε να αποβιβαστεί.

Ο 28χρονος υπήκοος Τουρκίας, επίσης αποδέχθηκε την κατηγορία. Στην προανακριτική του κατάθεση φέρεται να ανέφερε ότι εργαζόταν ως ναυτικός και έκανε εκδρομές σε ελληνικά νησιά, ενώ περιέγραψε ότι μέσω εφαρμογής μπήκε σε ομάδα, στην οποία αναζητούνταν καπετάνιοι έναντι μεγάλης αμοιβής. Είπε ότι αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ότι υπέθεσε από την αρχή πως πρόκειται για κάτι παράνομο. Κατά τα αναφερόμενά του, λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό έλαβε ειδοποίηση μέσω εφαρμογής και μετέβη σε περιοχή της Τουρκίας, όπου γνώρισε τον 25χρονο.

Στη συνέχεια περιέγραψε μετακινήσεις προς παράκτια ζώνη, παραλαβή του σκάφους που ήταν φορτωμένο σε τρέιλερ και δοκιμή στη θάλασσα, ενώ ανέφερε ότι τους δόθηκε και κινητό τηλέφωνο για την επικοινωνία και την καθοδήγηση. Περιέγραψε την προσέγγιση σε παραλία κοντά στο Φινικέ, την επιβίβαση των μεταφερόμενων, τη διαδρομή προς τη Ρόδο με βάση αποσταλμένες τοποθεσίες και την αποβίβαση στο Γεννάδι τις πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου 2026. Δήλωσε ότι γνώριζε πως επρόκειτο για παράνομους μετανάστες και ότι είχε ανάγκη τα χρήματα. Σε ερώτηση για το ποσό που θα ελάμβανε, φέρεται να απάντησε ότι θα έπαιρνε 6.000 ευρώ αφού επέστρεφε το σκάφος στην Τουρκία.