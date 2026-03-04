Τα ραβασάκια με τα πρόστιμα θα αρχίσει να στέλνει τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ, σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να «τρέξει» νέα διασταύρωση για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, δίχως να έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα φθάνουν φτάνουν έως 1.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και συγκεκριμένα 250 ευρώ για τα δίκυκλα, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα και 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης ενώ το χρηματικό ποσό επιβαρύνεται με ψηφιακό τέλος συναλλαγής 2,4%.

Από τον τελευταίο γύρο διασταυρωτικών ελέγχων που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ εντοπίστηκαν 87.026 ανασφάλιστα οχήματα. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έλαβαν ειδοποιητήριο με το οποίο καλούνταν να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα εντός 15 ημερών.

Το ραβασάκι

Οσοι από τους ιδιοκτήτες αδιαφόρησαν και δεν ασφάλισαν τα οχήματά τους θα λάβουν τώρα τη «λυπητερή» με το πρόστιμο. Σύμφωνα με την ΚΥΑ που υπογράφουν οι Γιώργος Κώτσηρας, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Γιώργος Πιτσιλής, η πράξη επιβολής προστίμου συντάσσεται και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της οικείας Γενικής Διεύθυνσης και περιλαμβάνει:

– Τον αριθμό κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος.

– Το ονοματεπώνυμο/επωνυμία και τον Α.Φ.Μ. του/των φορολογούμενου/ων ή νομικού προσώπου (κάτοχο/ιδιοκτήτη οχήματος και συνιδιοκτητών).

– Το ποσό του προβλεπόμενου για την παράβαση χρηματικού προστίμου σύμφωνα με την κατηγορία του οχήματος.

– Μνεία του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

– Μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης κατά τον δεύτερο διασταυρωτικό έλεγχο που διενεργείται εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου.

– Μνεία των συνεπειών μη συμμόρφωσης σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου.

– Αναφορά στην αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη όλων των συνιδιοκτητών για το αρχικό πρόστιμο και το πρόστιμο υποτροπής.

– Μνεία της διαδικασίας υποβολής ένστασης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος κατά της πράξης επιβολής προστίμου (προθεσμία υποβολής, τρόπος υποβολής, προθεσμία έκδοσης απόφασης επί της ένστασης, διαγραφή προστίμου).

Δεύτερος έλεγχος – αφαίρεση άδειας

Ο δεύτερος διασταυρωτικός έλεγχος θα διενεργηθεί εντός 3 μηνών από την κοινοποίηση του προστίμου. Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη συμμόρφωση, αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιο του προβλεπόμενου και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος.

Συνιδιοκτησία

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας για το αρχικό πρόστιμο καθώς και για το πρόστιμο υποτροπής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον όλοι οι συνιδιοκτήτες.

Ένσταση

Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει ένσταση εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στη διαδρομή Περιουσία και Φορολογία- Οχήματα- Διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων. Η απόφαση σχετικά με την ένσταση θα αναρτηθεί στην ψηφιακή εφαρμογή εντός 30 εργάσιμων ημερών ενώ το πρόστιμο διαγράφεται μόνο εάν η ένσταση γίνει αποδεκτή.

Διασταυρώσεις

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων η υπουργική απόφαση ορίζει ότι ως ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων κάθε ηλεκτρονικής διασταύρωσης ορίζεται οποιαδήποτε εντός του πρώτου δεκαημέρου του 3ου μήνα του έτους, και οποιαδήποτε εντός του πρώτου δεκαήμερου του 8ου μήνα του έτους με δυνατότητα αξιοποίησης επικαιροποιημένων στοιχείων που διατίθενται από τους φορείς.