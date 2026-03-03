Ο Μοζταμπά Χαμενεΐ, γιος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πρόσωπο που εδώ και καιρό θεωρείται πιθανός διάδοχός του, είναι ζωντανός, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι ο Μοζταμπά εξετάζει επίσης «σημαντικά ζητήματα» που αφορούν τη χώρα, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο ή τη φύση τους.

Το Σαββατοκύριακο είχαν κυκλοφορήσει αναφορές πως ο Μοζταμπά είχε σκοτωθεί, ενδεχομένως στην ίδια επίθεση όπου έχασαν τη ζωή τους ο πατέρας του και ο αδελφός του, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με το CNN, ο Μοζταμπά Χαμενεΐ θεωρείται ότι ασκεί σημαντική επιρροή στα παρασκήνια, διατηρώντας στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) και το παραστρατιωτικό δίκτυο των Μπασίτζ.

Ωστόσο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη διαδοχή από πατέρα σε γιο θα ερχόταν σε αντίθεση με πολιτικές και θρησκευτικές ευαισθησίες στο εσωτερικό του Ιράν, καθώς η πρακτική αυτή δεν είναι αποδεκτή στη σιιτική κληρική παράδοση.