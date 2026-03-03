Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον διοικητή της ιρανικής Δύναμης Quds στο Λίβανο, Daoud Ali Zadeh, κατά τη διάρκεια επιδρομής στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF, ταξίαρχο Effie Defrin, «μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στο κέντρο της Τεχεράνης, με στόχο τον Daoud Ali Zadeh, ανώτερο αξιωματικό της Δύναμης Quds και διοικητή του Σώματος του Λιβάνου».

Η Δύναμη Quds αποτελεί κλάδο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, με αποστολή τη διεξαγωγή επιχειρήσεων εκτός της χώρας.

«Προσπάθησε να επιτεθεί στο Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου και τον χτυπήσαμε και τον εξουδετερώσαμε σε ιρανικό έδαφος», πρόσθεσε ο Defrin, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχείρησης για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι IDF ανέφεραν ότι ο Zadeh ήταν «ο ανώτατος ιρανός διοικητής υπεύθυνος για τον Λίβανο», κατηγορώντας τον πως «καθοδηγούσε τις δυνατότητες πυροβολικού της Χεζμπολάχ και άλλων αντιπροσώπων».

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε ιρανικά στοιχεία που εμποδίζουν την ανάκαμψη του Λιβάνου και ενισχύουν τη Χεζμπολάχ να εγκατασταθούν στον Λίβανο», δήλωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή τους για την ασφάλεια της περιοχής.