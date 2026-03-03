Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε πλήγμα κατά υπόγειας εγκατάστασης δυτικά της Τεχεράνης, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ομάδα επιστημόνων εργαζόταν υπό συνθήκες αυστηρής μυστικότητας στο πλαίσιο προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Η επιχείρηση, όπως αναφέρεται, αποτέλεσε καίριο πλήγμα «στην ικανότητα του ιρανικού καθεστώτος να αναπτύξει ατομικά όπλα».

Στην επίσημη ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες στρατιωτικών πληροφοριών «συνέχισαν να παρακολουθούν τις δραστηριότητες (των Ιρανών επιστημόνων) και εντόπισαν τη νέα τους τοποθεσία (καθιστώντας δυνατό) ένα πλήγμα ακριβείας στο υπόγειο συγκρότημα». Το Ισραήλ υποστηρίζει πως η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από εβδομάδες παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων.

Οι εγκαταστάσεις, που εντοπίστηκαν στο δυτικό άκρο της Τεχεράνης, προσδιορίζονται ως «Μινζαντεχεΐ». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «επιστήμονες εργάζονταν (εκεί) από τότε που το Ισραήλ έπληξε αρκετές πυρηνικές εγκαταστάσεις» κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Έφι Ντέφριν, δήλωσε ότι η ιρανική ηγεσία συνέχισε να αναπτύσσει δυνατότητες απαραίτητες για την παραγωγή πυρηνικών όπλων, παρά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη το πρόγραμμά της στον πόλεμο του Ιουνίου 2025. Όπως αναφέρει, «το μυστικό συγκρότημα ‘Minzadehei’ χρησιμοποιήθηκε από μια ομάδα πυρηνικών επιστημόνων που εργάζονταν για να αναπτύξουν ένα βασικό στοιχείο για πυρηνικά όπλα», σύμφωνα με ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στην πλατφόρμα X.