Σοβαρή αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στην πόλη Κομ νότια της Τεχεράνης, με αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του κτιρίου που στεγάζει τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η Συνέλευση αποτελείται από 80 κληρικούς και τα μέλη της είχαν συγκεντρωθεί για να ψηφίσουν. Η συνεδρίαση αυτή ήταν η πρώτη μετά από 36 χρόνια, γεγονός που προσέδιδε ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία.

🎯STRUCK: The Iranian Regime’s Leadership Compound — the central headquarters have been dismantled This command headquarters was one of the most heavily secured assets in Iran. The compound that housed the regime’s most senior forum was struck by the IAF overnight using precise… pic.twitter.com/4iW2xd71bC — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

«Οι αμερικανο-σιωνιστές εγκληματίες επιτέθηκαν στο κτίριο της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων στην Κομ», ανέφερε χαρακτηριστικά το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επισημαίνοντας ότι η επίθεση σημειώθηκε νότια της Τεχεράνης.

🇺🇸🇮🇱❌🇮🇷 US-Israeli airstrikes struck a building of Iran’s Assembly of Experts in Qom, northern Iran. The Assembly of Experts is the body responsible for choosing Khamenei’s successor. pic.twitter.com/PIOwUgQpLv — The threat of missiles and drones (@StatWatch25) March 3, 2026

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν το κτίριο να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές από τα πλήγματα, ενώ συνεργεία διάσωσης επιχειρούν στην περιοχή.

Νωρίτερα, μάρτυρες είχαν δηλώσει στο Reuters ότι επλήγη η περιοχή κοντά στη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων της Τεχεράνης, το θεσμικό όργανο που είναι υπεύθυνο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε το Σάββατο σε κοινά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

