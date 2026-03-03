Μαζικές συγκεντρώσεις υπέρ του ιρανικού καθεστώτος πραγματοποιούνται το βράδυ της Δευτέρας (2/3) στην Τεχεράνη και στο Κουμ με κεντρικό σύνθημα «Ούτε υποταγή, ούτε παράδοση».

Οι συγκεντρώσεις στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες πολίτες, πραγματοποιούνται για να θρηνήσουν τον μαρτυρικό θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και να ορκιστούν πίστη στα ιδανικά του.

Σε βίντεο που έχει αναρτηθεί στα social media, ακούγεται το πλήθος να φωνάζει: «Η υπόσχεση του Κορανίου μας είναι θάνατος στην Αμερική!» και «Αδελφέ φρουρέ, εκδίκηση! Εκδίκηση!».