Πρωτοφανείς εικόνες στο Ντουμπάι καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, καθώς η πόλη-σύμβολο της χλιδής και της αδιάκοπης διασκέδασης εμφανίζεται σχεδόν έρημη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο του πολεμικού συναγερμού που έχει σημάνει στη Μέση Ανατολή, με την αναστολή πτήσεων από και προς την περιοχή να έχει προκαλέσει αναστάτωση σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, εγκλωβισμένοι τουρίστες παραμένουν στα ξενοδοχεία τους, αναμένοντας ενημέρωση για το πότε θα μπορέσουν να αναχωρήσουν. Πολλοί απαθανατίζουν τις άδειες πλατείες, τους κεντρικούς δρόμους και τα εμβληματικά αξιοθέατα που θυμίζουν σκηνικό εγκατάλειψης.

Η αναστολή των αεροπορικών δρομολογίων, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα επανέναρξης, έχει αφήσει χιλιάδες αλλοδαπούς επισκέπτες και εργαζόμενους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χωρίς δυνατότητα μετακίνησης. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει πότε θα αποκατασταθεί η κανονικότητα των πτήσεων.

Την ίδια ώρα, τουλάχιστον έξι κρουαζιερόπλοια με χιλιάδες επιβάτες παραμένουν αγκυροβολημένα στα λιμάνια του Ντουμπάι, του Άμπου Ντάμπι και της Ντόχα, με τις εταιρείες να τηρούν στάση αναμονής ενόψει των εξελίξεων στην περιοχή.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά τα νέα πλήγματα του Ιράν στη Σαουδική Αραβία αργά τη Δευτέρα, γεγονός που ενίσχυσε το κλίμα αβεβαιότητας και ανησυχίας για τους ταξιδιώτες που έχουν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή.