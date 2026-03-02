Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς ιρανικά πλήγματα καταγράφονται σε χώρες του Κόλπου.

Στο Ντουμπάι ο φόβος των τουριστών είναι εμφανής, όπως καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, με πολλούς να σπεύδουν να βρουν καταφύγιο πιστεύοντας ότι βρίσκονται στο επίκεντρο επίθεσης.

Συγκεκριμένα, πελάτες δημοφιλούς εστιατορίου στο Ντουμπάι καταγράφηκαν σε βίντεο να τρέχουν πανικόβλητοι μετά από έναν δυνατό κρότο. Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζουν να προκαλούν αναστάτωση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το Ντουμπάι έχει δεχθεί ιρανικούς πυραύλους και drones από το Σάββατο, με τους κατοίκους να παραμένουν σε συνεχή εγρήγορση.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, φαίνονται πελάτες να συγχέουν το «κανόνι του ιφτάρ» —το παραδοσιακό σήμα για τη λήξη της νηστείας του Ραμαζανιού— με έκρηξη, γεγονός που προκάλεσε στιγμιαίο πανικό.