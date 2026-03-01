Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από το λιμάνι Τζεμπέλ Άλι στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έπειτα από αντίποινα του Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Στις εικόνες διακρίνονται δύο μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην περιοχή του λιμανιού, προκαλώντας ανησυχία για την έκταση των ζημιών και τις επιπτώσεις στις εμπορικές δραστηριότητες.

Νωρίτερα, οι αρχές του Ντουμπάι ανέφεραν ότι συντρίμμια από εναέρια αναχαίτιση πάνω από τον Business Bay προκάλεσαν την πυρκαγιά στο λιμάνι. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί.