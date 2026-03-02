Οι ιρανικές επιθέσεις στο Ντουμπάι και το κλείσιμο του αεροδρομίου έχουν προκαλέσει μαζική φυγή των πλουσίων, που επιχειρούν να εγκαταλείψουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσω εναλλακτικών διαδρομών με ιδιωτικά τζετ.

Η πόλη, γνωστή για τη χλιδή και τη διεθνή της λάμψη, βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού από τη στιγμή που drones και πύραυλοι, ως απάντηση στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, προκάλεσαν ζημιές στο αεροδρόμιο και έπληξαν πολυτελή ξενοδοχεία και τοπόσημα.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει την αναχαίτιση εισερχόμενων πυραύλων και drones, ενώ ταυτόχρονα η χώρα έκλεισε την πρεσβεία της στην Τεχεράνη, εν μέσω της διεύρυνσης του περιφερειακού πολέμου.

Διαδρομές διαφυγής και εκτόξευση τιμών

Πολλοί κάτοικοι του Ντουμπάι κατευθύνθηκαν προς το Ομάν, διαδρομή περίπου τεσσερισήμισι ωρών οδικώς. Στο Ομάν η κατάσταση παραμένει ήρεμη και το αεροδρόμιο του Μουσκάτ λειτουργεί, αν και με καθυστερήσεις. Οι εμπορικές πτήσεις προς την Ευρώπη είναι πλήρως κλεισμένες για τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι τιμές για τα ιδιωτικά τζετ έχουν εκτοξευθεί:

Πτήση από Ντουμπάι προς Κωνσταντινούπολη : Περίπου €85.000 με μικρό τζετ τύπου Nextant – τριπλάσια από τη συνηθισμένη τιμή.

: Περίπου €85.000 με μικρό τζετ τύπου Nextant – τριπλάσια από τη συνηθισμένη τιμή. Θέση σε πτήση τσάρτερ για Μόσχα : Περίπου €20.000 ανά άτομο.

: Περίπου €20.000 ανά άτομο. Πτήση από Ριάντ προς Ευρώπη: Έως και $350.000.

Πολλές εταιρείες ιδιωτικών τζετ δηλώνουν αδυναμία διάθεσης αεροσκαφών, επικαλούμενες ασφαλιστικούς περιορισμούς και δυσκολίες μετακίνησης στόλων στην εμπόλεμη ζώνη.

Πολιτική θύελλα στην Ιταλία

Η κρίση προκάλεσε πολιτικές αναταράξεις στην Ιταλία, όταν ο Υπουργός Άμυνας Guido Crosetto επέστρεψε με κυβερνητικό αεροσκάφος, ενώ εκατοντάδες Ιταλοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι. Ο υπουργός, που βρισκόταν εκεί για διακοπές με την οικογένειά του, δήλωσε ότι πλήρωσε ο ίδιος για την πτήση, ωστόσο οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις ζητούν την παραίτησή του.

Η κατάσταση για τους τουρίστες

Για τους περισσότερους τουρίστες, η μόνη επιλογή είναι η παραμονή στο Ντουμπάι. Παρότι ο οργανισμός τουρισμού έδωσε οδηγίες στα ξενοδοχεία να μη διώχνουν πελάτες, υπήρξαν καταγγελίες – κυρίως από Ρώσους επισκέπτες – ότι τους ζητήθηκε να «πληρώσουν ή να φύγουν».

«Ο υπάλληλος στην υποδοχή μας είπε να επικοινωνήσουμε με το πρακτορείο μας, ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι μια απαίσια συμπεριφορά προς ανθρώπους εγκλωβισμένους σε μια ξένη χώρα», ανέφερε Ρωσίδα τουρίστρια σε βίντεο στο Telegram.

Εγκλωβισμένοι στη θάλασσα

Χιλιάδες δυτικοί τουρίστες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε τουλάχιστον έξι μεγάλα κρουαζιερόπλοια στα ανοικτά του Κόλπου.

Οι επιβάτες του Mein Schiff 4 κατέγραψαν μαύρα σύννεφα καπνού πάνω από το λιμάνι Zayed στο Άμπου Ντάμπι ύστερα από εκρήξεις.

ύστερα από εκρήξεις. Στο MSC Euribia, οι κάρτες-κλειδιά των δωματίων ανανεώθηκαν έως τις 6 Μαρτίου, καθώς δεν προβλέπεται άμεση αποχώρηση.

Η δικηγόρος Irina Heaver, με έδρα το Ντουμπάι, περιέγραψε στο “X” ότι οι κάτοικοι έχουν χωριστεί σε τρία στρατόπεδα: εκείνους που σπεύδουν στα σύνορα του Ομάν για να εξασφαλίσουν ένα τζετ, εκείνους που συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά στις παραλίες του Palm και εκείνους που ακολουθούν πιστά τις οδηγίες παραμονής σε καταφύγια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

