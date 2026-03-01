Η κατάσταση στο Ντουμπάι παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη την Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026, καθώς δεκάδες Έλληνες πολίτες αναζητούν εναγωνιωδώς ασφαλές καταφύγιο εν μέσω των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τη συγκλονιστική μαρτυρία της Ελληνίδας Χαρούλας Μανούρα στα nea.gr, η οποία περιγράφει τα γεγονότα ενώ μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο, περίπου 45 Έλληνες επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο με προορισμό ξενοδοχείο κοντά στο Μπουρτζ Καλίφα, το οποίο υπέδειξε η ελληνική πρεσβεία ως τη μοναδική διαθέσιμη και ασφαλή επιλογή στην παρούσα φάση.

Η ίδια αναφέρει ότι οι βομβαρδισμοί ακούγονται πλέον γύρω από την πόλη, ενώ οι εγκλωβισμένοι έγιναν μάρτυρες εκτοξεύσεων βλημάτων ήδη από το προηγούμενο βράδυ. Η σωματική και ψυχική εξάντληση των Ελλήνων είναι έκδηλη, καθώς παραμένουν χωρίς τις αποσκευές και τον προσωπικό τους ρουχισμό, επιλέγοντας ωστόσο τη μετακίνηση προς το κέντρο του Ντουμπάι προκειμένου να παραμείνουν όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι στον κίνδυνο.

Οι εικόνες από την περιοχή επιβεβαιώνουν τη σφοδρότητα των πληγμάτων, καθώς στο οπτικό υλικό διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται από κτίρια στον ορίζοντα της πόλης.

«Δεν το περιμέναμε καθόλου. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, χθες το μεσημέρι»

Την κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι μετέφερε η Κάλια Πετεβή, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται μόνιμα στην πόλη. Όπως ανέφερε, οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά από χθες το μεσημέρι, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή η καθημερινότητα κυλούσε κανονικά.

«Μας είπαν μόνο να μείνουμε σπίτια μας»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της μιλώντας στην ΕΡΤ, οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση, με τη μοναδική οδηγία προς τους πολίτες να είναι να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Χθες το βράδυ λάβαμε μηνύματα από το αντίστοιχο 112, που μας προειδοποιούσαν για νέες εκρήξεις και πιθανή εκτόξευση πυραύλων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πράγματι σημειώθηκαν εκρήξεις σε ξενοδοχείο αλλά και σε σημείο κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Η ίδια περιέγραψε ότι η ένταση συνεχίστηκε και σήμερα, με τους κατοίκους να ξυπνούν από τέσσερις έως πέντε ισχυρές εκρήξεις τις πρωινές ώρες, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνει ξανά το ίδιο».

Αναφερόμενη στην επικοινωνία με την Ελληνική Πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, η Ελληνίδα δήλωσε ότι οι οδηγίες περιορίστηκαν επίσης στη σύσταση να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Μας ζήτησαν να καταχωρίσουμε τα στοιχεία μας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πέρα από αυτό δεν έχουμε λάβει καμία άλλη ενημέρωση. Πλέον δεν απαντούν ούτε στα τηλέφωνα», σημείωσε.

Η ίδια τόνισε ότι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια εξέλιξη. «Δεν το περιμέναμε καθόλου. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, χθες το μεσημέρι, ενώ μέχρι τότε όλα ήταν φυσιολογικά».