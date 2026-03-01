Την κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι μετέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ η Κάλια Πετεβή, Ελληνίδα που ζει και εργάζεται μόνιμα στην πόλη. Όπως ανέφερε, οι βομβαρδισμοί ξεκίνησαν αιφνιδιαστικά από χθες το μεσημέρι, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή η καθημερινότητα κυλούσε κανονικά.

«Μας είπαν μόνο να μείνουμε σπίτια μας»

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, οι τοπικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε αναλυτική ενημέρωση, με τη μοναδική οδηγία προς τους πολίτες να είναι να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Χθες το βράδυ λάβαμε μηνύματα από το αντίστοιχο 112, που μας προειδοποιούσαν για νέες εκρήξεις και πιθανή εκτόξευση πυραύλων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πράγματι σημειώθηκαν εκρήξεις σε ξενοδοχείο αλλά και σε σημείο κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Η ίδια περιέγραψε ότι η ένταση συνεχίστηκε και σήμερα, με τους κατοίκους να ξυπνούν από τέσσερις έως πέντε ισχυρές εκρήξεις τις πρωινές ώρες, ενώ, όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμβαίνει ξανά το ίδιο».

Αναφερόμενη στην επικοινωνία με την Ελληνική Πρεσβεία στο Άμπου Ντάμπι, η Ελληνίδα δήλωσε ότι οι οδηγίες περιορίστηκαν επίσης στη σύσταση να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Μας ζήτησαν να καταχωρίσουμε τα στοιχεία μας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά πέρα από αυτό δεν έχουμε λάβει καμία άλλη ενημέρωση. Πλέον δεν απαντούν ούτε στα τηλέφωνα», σημείωσε.

Η ίδια τόνισε ότι κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για μια τέτοια εξέλιξη. «Δεν το περιμέναμε καθόλου. Όλα ξεκίνησαν ξαφνικά, χθες το μεσημέρι, ενώ μέχρι τότε όλα ήταν φυσιολογικά».