Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη και ο Χρήστος Μάστορας επέλεξαν το Ντουμπάι για μια σύντομη απόδραση, αναζητώντας χαλάρωση και στιγμές ξεγνοιασιάς μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας στην Αθήνα και παραλίγο να βρεθούν σε εμπόλεμη ζώνη.

Το μοντέλο και influencer και ο τραγουδιστής επέστρεψαν στην Ελλάδα λίγο πριν ξεσπάσει η ένταση στη Μέση Ανατολή, έπειτα από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Μετά την επίθεση, το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προς διάφορες χώρες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων το Ντουμπάι, όπου βρισκόταν το ζευγάρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, συντρίμμια από ιρανικό πύραυλο έπεσαν κοντά στην είσοδο του πεντάστερου ξενοδοχείου Fairmont The Palm στο Παλμ Τζουμέιρα, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Παράλληλα, πολλές πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω των εξελίξεων.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, απαντώντας σε σχόλιο στο Instagram, αποκάλυψε ότι με τον σύντροφό της πρόλαβαν να επιστρέψουν στην Αθήνα πριν ξεσπάσει η κρίση, γράφοντας χαρακτηριστικά σε story: «Πραγματικά γυρίσαμε στο τσακ». Η γνωστή influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από το ταξίδι τους, παρουσιάζοντας εντυπωσιακά πλάνα από τους ουρανοξύστες του Ντουμπάι, τις βόλτες τους στην πόλη, αλλά και την επίσκεψή τους στο Museum of the Future.

Σε άλλες αναρτήσεις, η Καληφώνη ποζάρει στην πισίνα πολυτελούς ξενοδοχείου, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θέα, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε μια τρυφερή mirror selfie του ζευγαριού, με τον Χρήστο Μάστορα στο πλευρό της. Οι δυο τους δείχνουν πιο χαλαροί και ερωτευμένοι από ποτέ. Το Ντουμπάι αποδείχθηκε ιδανικός προορισμός για το ζευγάρι, προσφέροντάς τους μια πολυτελή ανάπαυλα και νέες εμπειρίες σε έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους προορισμούς του κόσμου.