«Χρήστο έτοιμος;»Με αυτή τη φράση η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει και η κάμερα ανοίγει με τον φακό να καταγράφει την ενσάρκωση του concept για το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού «Μαργαρίτα», που ο ίδιος ο Χρήστος Μάστορας έχει συλλάβει και σκηνοθετεί.

Το αποκλειστικό backstage video από το «Μαργαρίτα» αποκαλύπτει τη δημιουργική ένταση, τις πρόβες, τα αυθόρμητα γέλια και τις λεπτομέρειες που μετέτρεψαν το νέο του hit σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό music video: το πρώτο κεφάλαιο μιας κινηματογραφικής ιστορίας.

Στα backstage πλάνα, ο Χρήστος Μάστορας φαίνεται να καθοδηγεί σκηνές, να συζητά με το συνεργείο ακόμα και να κρατά ο ίδιος την κάμερα τραβώντας εικόνες που αφηγούνται μία ερωτική ιστορία κάπως αινιγματική. Ο έρωτας…μυστήριο. Το ίδιο και το αμφιλεγόμενο τέλος του βίντεο κλιπ. Μένει μόνο κάποιος να το δει ολόκληρο για να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Ο Χρήστος Μάστορας «ντύνει» τη νέα του επιτυχία «Μαργαρίτα» με ένα συναρπαστικό video και αποκαλύπτει το πρώτο μέρος από μία ταινία μεσαίου μήκους που θα δημιουργηθεί με τα τραγούδια από το επικείμενο πρώτο προσωπικό του album.

Στο πλευρό του εμφανίζεται η Σοφίνα Λαζαράκη, κόρη της Μαίρη Μηλιαρέση, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους της Αττικής, μετατρέποντας την πόλη σε κινηματογραφικό σκηνικό.

Το «Μαργαρίτα», σε μουσική και στίχους των Arcade και παραγωγή του Γιώργου Κυβέλλου, κυκλοφόρησε από την Panik Records πριν από λίγες ημέρες και ήδη γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στο streaming και τα ραδιόφωνα, αποτελώντας ένα από τα τραγούδια που αγάπησε αμέσως το κοινό.