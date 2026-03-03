Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του πρώην βουλευτή του ΚΚΕ στην Α’ Θεσσαλονίκης, Γιάννη Ζιώγα, εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας, ο Γιάννης Ζιώγας «υπηρέτησε με συνέπεια τις πολιτικές του αρχές, συμμετέχοντας ενεργά στον κοινοβουλευτικό διάλογο».

Παράλληλα, ο κ. Κακλαμάνης υπογράμμισε ότι, ως πανεπιστημιακός, ο Γιάννης Ζιώγας «συνέβαλε ουσιαστικά στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων».

Καταλήγοντας, σημείωσε πως «η παρουσία του στον δημόσιο βίο χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα θέσεων και προσήλωση στις ιδέες που πρέσβευε».