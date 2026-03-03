Πέντε χρόνια μετά την πρωτόδικη καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση, με βάση την ομόφωνη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας, που είχε χαρακτηριστεί «ιστορική», έφτασε η ώρα της ετυμηγορίας των δικαστών του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας για την εμβληματική αυτή υπόθεση που πέραν από τις ποινικές της προεκτάσεις, έχει αναμφίβολα και πολιτικό αποτύπωμα.

Οι δικαστές, που μετέχουν στο τελευταίο Πενταμελές Εφετείο της μεταπολίτευσης, καθώς ο συγκεκριμένος δικαστικός σχηματισμός έχει πλέον καταργηθεί καλούνται να κρίνουν 42 πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Στη βάση του υπάρχει το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης , ενώ συμπληρώνεται από την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, που αποτέλεσε και την αρχή του τέλους για το ξήλωμα της οργάνωσης , όπως και την δολοφονική επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων Αλιεργατών.

Από νωρίς το πρωί έξω από το Εφετείο της Αθήνας αναμένεται να συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου διαδηλώνοντας κατά του φασισμού. Παρούσα βέβαια θα είναι και η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, Μάγδα Φύσσα η οποία εδώ και 13 χρόνια έδωσε και δίνει και τη δική της μάχη έχοντας αναγνωριστεί αναμένει την κρίση της δικαιοσύνης.

Η εικόνα της Μάγδας Φύσσα να σηκώνει τα χέρια ψηλά στο άκουσμα της απόφασης, το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2020 και να φωνάζει δυνατά: «Παύλο τα κατάφερες… Γιε μου», έχει καταγραφεί πλέον στην ιστορία.

Η φράση αυτή εξάλλου, δεν αφορούσε μόνο την οικογένειά της, αλλά ολόκληρη την κοινωνία.

Τα τρία διακυβεύματα της απόφασης

Η σημερινή απόφαση θα μπορούσε να πει ότι κρύβει τρία κρίσιμα διακυβεύματα

Το πρώτο αφορά το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, αν δηλαδή οι δικαστές αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό και τις θέσεις υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν εμφανίστηκαν να απολογηθούν στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, επικυρώσουν την πρωτόδικη απόφαση που είχε πει ότι η Χρυσή Αυγή δρούσε ως εγκληματική οργάνωση.

Το δεύτερο αφορά στην έφεση που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας για το ύψος των ποινών που έχουν επιβληθεί με βάση την πρωτόδικη απόφαση στους καταδικασμένους ως διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης. Οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί είναι 13 χρόνια, ενώ αν γίνει δεκτή η εισαγγελική έφερη η «οροφή» για την συγκεκριμένη πράξη με βάση τον ποινικό κώδικα είναι τα 15 χρόνια κάθειρξη.

Το τρίτο αφορά στην ποινική μεταχείριση των πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής που έχουν κριθεί ένοχοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσης και έχουν καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινές κάθειρξης 5 ετών. Το κρίσιμο για την συγκεκριμένη κατηγορία των κατηγορουμένων, είναι αν επικυρωθεί η πρωτόδικη ποινή, αν και κατά πόσο κινδυνεύουν να χάσουν την προσωπική τους ελευθερία.

Η πρόταση της εισαγγελέως

Η εισαγγελέας της έδρας πάντως, Κυριακή Στεφανάτου μετά από μία πολυήμερη αγόρευση στη διάρκεια της οποίας είχε χαρτογραφήσει την δράση της Χρυσής Αυγής και τον ρόλο ενός εκάστου των κατηγορουμένων, είχε εισηγηθεί στους δικαστές να κηρύξουν ενόχους και τους 42 κατηγορούμενους, όπως και πρωτοδίκως.

Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η δικαστική απόφαση, ο επίλογος της υπόθεσης θα γραφτεί στο επόμενο και τελικό στάδιο της δικαστικής κρίσης που είναι ο Άρειος Πάγος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλοί από τους καταδικασθέντες έχοντας εκτίσει τις ποινές τους είναι ελεύθεροι με υφ’ όρον απόλυση από τις φυλακές, πριν ακόμα γραφτεί το τέλος της ιστορίας από το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας.