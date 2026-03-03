Μετά την προσωρινή δυσλειτουργία που σημειώθηκε στις ηλεκτρονικές εγγραφές των μαθητών για το νέο σχολικό έτος, το Υπουργείο προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με την αποκατάσταση του συστήματος. Το πρόβλημα, που οφειλόταν σε τεχνική αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών, θεωρείται πλέον λήξαν, με τις πλατφόρμες για τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας:

«Σχετικά με το ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά τη διαδικασία εγγραφών των μαθητών/τριών στην Α΄ Δημοτικού, σας ενημερώνουμε ότι αυτό οφειλόταν σε αναβάθμιση του Μητρώου Πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, οι γονείς/κηδεμόνες που επιχείρησαν να προχωρήσουν στην εγγραφή των μαθητών/τριών ενημερώνονταν μέσω της ιστοσελίδας με το ακόλουθο μήνυμα:

«Η υπηρεσία του Μητρώου Πολιτών προσωρινά δεν είναι διαθέσιμη.

Συνεπώς, δεν είναι δυνατή και η άντληση των απαιτούμενων στοιχείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην εφαρμογή “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο/Α Δημοτικού”. Η εφαρμογή θα είναι στη διάθεσή σας μόλις αποκατασταθεί η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών».

Το βράδυ της Δευτέρας, 2 Μαρτίου, το ζήτημα αποκαταστάθηκε και από τις 22:30 η πλατφόρμα εγγραφών της Α΄ Δημοτικού τέθηκε εκ νέου σε πλήρη λειτουργία για τους ενδιαφερόμενους.

Σε ό,τι αφορά στις εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά από σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου και ώρα 09:30.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση».