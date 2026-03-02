Το Ιράν προχώρησε, σύμφωνα με το πρακτορείο Noor News, σε εκτόξευση «νέας, εξαιρετικά βαριάς γενιάς πυραύλων» εναντίον αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

An Iranian drone/missile just directly hit the Crowne Plaza Manama, a 5-star hotel complex in Bahrain. pic.twitter.com/hfAn3aYIep — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026

Οι πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για πυραύλους προηγμένης τεχνολογίας, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο ή το βεληνεκές τους.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν επίθεση κατά ναυτικών εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν. ]

Όπως αναφέρουν σε δήλωσή τους που δημοσιεύθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars, «οι υπόλοιπες ναυτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν χτυπήθηκαν και καταστράφηκαν από έξι drones».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται ανώνυμη πηγή, η επίθεση στο διυλιστήριο της Saudi Aramco στη Σαουδική Αραβία δεν αποδίδεται στο Ιράν, αλλά στο Ισραήλ.

Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Δείτε τις δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την επίθεση στη ναυτική βάση

Μετά την επίθεση

