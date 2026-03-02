Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή δεν προκαλεί προς το παρόν άμεσες συνέπειες στην ασφάλεια της τροφοδοσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πετρέλαιο, σύμφωνα με email που απέστειλε η Κομισιόν προς τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν προβλέπουμε άμεση επίπτωση στην ασφάλεια της τροφοδοσίας σε πετρέλαιο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο μήνυμα της Κομισιόν, το οποίο εστάλη εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για την ενεργειακή σταθερότητα της περιοχής.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο κατά 9% σήμερα, καθώς η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Χορμούζ έχει διαταραχθεί από τις ιρανικές επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου. Το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα αποτελεί κομβικό σημείο για τη διεθνή διακίνηση πετρελαίου.

Η Κομισιόν ζήτησε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να υποβάλουν τις δικές τους αξιολογήσεις σχετικά με την ασφάλεια των προμηθειών, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα της κατάστασης, σύμφωνα με το ίδιο email.

Παράλληλα, σχεδιάζει να συγκαλέσει εντός των επόμενων ημερών συνεδρίαση της ομάδας συντονισμού της ΕΕ για το πετρέλαιο. Η ομάδα αυτή διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών-μελών σε περιπτώσεις προβλημάτων τροφοδοσίας ή κρίσεων στην αγορά ενέργειας.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι τιμές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τις επόμενες ημέρες, καθώς συνεχίζεται η αξιολόγηση του αντίκτυπου της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Χορμούζ, από όπου διέρχεται περισσότερο από το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής.

