Από μετεωρολογική κάμερα στην περιοχή Πισσουρίου, στη Λεμεσό, καταγράφηκαν φωτεινά ιπτάμενα αντικείμενα στον νυχτερινό ουρανό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να πρόκειται για drones ή πυραυλικά ίχνη που φέρονται να σχετίζονται με το Ιράν.

Οι εικόνες προέρχονται από μετεωρολογική κάμερα της πλατφόρμας Kitasweather, εγκατεστημένη στο Πισσούρι. Το περιστατικό καταγράφηκε τη νύχτα της 1ης Μαρτίου 2026, την ώρα που το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση με drone.

Στην ανάρτηση του Kitasweather επισημαίνεται ότι ορισμένα από τα φωτεινά αντικείμενα φαίνεται να αναχαιτίζονται στον αέρα, ενώ άλλα φαίνονται να πέφτουν στο έδαφος. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Κύπρος παραμένει σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού. Το αεροδρόμιο της Πάφου έχει κλείσει προσωρινά, όπως και η Βρετανική Βάση στο Ακρωτήρι, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί μετά το περιστατικό.

