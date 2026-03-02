Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, πλήττοντας περισσότερους από 1.250 στόχους μέσα σε 48 ώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως δήλωσε ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν, πάνω από χίλιοι στόχοι επλήγησαν ήδη από την πρώτη ημέρα της επίθεσης.

Σε ενημέρωση που εξέδωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command – CENTCOM) μέσω της πλατφόρμας Χ, αναφέρεται ότι 11 ιρανικά πλοία καταστράφηκαν στον Κόλπο του Ομάν. «Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα», τονίζεται στην ανακοίνωση.