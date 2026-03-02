Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του Κόλπου, καθώς οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει χάος στις αερομεταφορές και εκτεταμένες ακυρώσεις πτήσεων. Υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 άτομα βρίσκονται αυτή τη στιγμή αποκλεισμένα, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο φέρεται να αποστέλλει ομάδες για να συνδράμουν στις εκκενώσεις.

Σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, περισσότερες από 3.400 πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα στις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης. Μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, της Σάρτζα, του Άμπου Ντάμπι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ στη Ντόχα, έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Συνολικά, έξι ή επτά μεγάλα αεροδρόμια σε ολόκληρη την περιοχή έχουν κλείσει.

Παγκόσμιες επιπτώσεις στις αερομεταφορές

Ο εναέριος χώρος πάνω από μεγάλο τμήμα της περιοχής παραμένει κλειστός, γεγονός που έχει επηρεάσει σοβαρά τα παγκόσμια αεροπορικά ταξίδια. Οι κόμβοι της Μέσης Ανατολής αποτελούν κρίσιμους συνδέσμους μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής· όταν αυτοί διακόπτουν τη λειτουργία τους, η αναστάτωση εξαπλώνεται διεθνώς, προκαλώντας ένα φαινόμενο ντόμινο.

Επιβάτες αποκλεισμένοι στα αεροδρόμια

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύζονται από αναρτήσεις επιβατών που έχουν εγκλωβιστεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ, στο Ντουμπάι και στο Άμπου Ντάμπι. Πολλοί αναφέρουν πολύωρες ουρές για επανακράτηση πτήσεων, αναζήτηση κουπονιών διαμονής ή βοήθειας, ενώ αρκετοί κοιμούνται μέσα στους τερματικούς σταθμούς.

Όσο ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός και η σύγκρουση συνεχίζεται, χιλιάδες επιβάτες θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο, περιμένοντας να ανοίξει ξανά ο δρόμος για τον επαναπατρισμό τους.

