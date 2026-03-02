Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ρίνο Μαρκέζι, ο πρώτος προπονητής του Ντιέγκο Μαραντόνα στη Νάπολι, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική πορεία στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Ο Ιταλός τεχνικός είχε εργαστεί, μεταξύ άλλων, και στις Ίντερ και Γιουβέντους, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε μερικούς από τους κορυφαίους συλλόγους της χώρας.

Ο κόσμος του ιταλικού ποδοσφαίρου θρηνεί τον χαμό του πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή, που συνέδεσε το όνομά του με την ιστορική περίοδο των «παρτενοπέι» και την άφιξη του Μαραντόνα στη Νάπολη. Η συμβολή του στην ομάδα θεωρείται καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της.

Η ποδοσφαιρική και προπονητική διαδρομή του Ρίνο Μαρκέζι

Ο Μαρκέζι έκανε το ντεμπούτο του ως ποδοσφαιριστής στη Φιορεντίνα στις 25 Σεπτεμβρίου 1960, παραμένοντας στη Φλωρεντία έως το 1966. Με τη φανέλα των «βιόλα» κατέκτησε δύο Κύπελλα Ιταλίας, ένα Κύπελλο Μιτροπά και το Κύπελλο Κυπελλούχων της σεζόν 1960-61, στον διπλό τελικό απέναντι στη Ρέιντζερς.

Ως προπονητής, ο Μαρκέζι ανέλαβε αρκετές σημαντικές ομάδες, ανάμεσά τους τη Νάπολι —όπου έγινε ο πρώτος στην Ιταλία που προπόνησε τον Ντιέγκο Μαραντόνα—, την Ίντερ και τη Γιουβέντους, με την οποία συνεργάστηκε με τον Μισέλ Πλατινί. Η καριέρα του χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, ήθος και βαθιά γνώση του παιχνιδιού.