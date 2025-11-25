Πέντε χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο κόσμος του ποδοσφαίρου βυθίστηκε στο πένθος: στις 25 Νοεμβρίου 2020, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών, εξαιτίας ανακοπής καρδιάς. Η είδηση, που μεταδόθηκε πρώτα από την αργεντίνικη εφημερίδα «Clarin», προκάλεσε σοκ παγκοσμίως.

Ο Μαραντόνα αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας ενώ βρισκόταν στην κατοικία του στο Σαν Αντρές, κοντά στο Μπουένος Άιρες, και βρισκόταν σε ανάρρωση μετά από λεπτή εγχείρηση στον εγκέφαλο. Παρά την παρουσία της κόρης του Ντάλμα και την άμεση κινητοποίηση έξι ασθενοφόρων, η καρδιακή ανακοπή ήταν μοιραία.

Η καριέρα του ξεκίνησε από την Αρχεντίνος Τζούνιορς και συνέχισε στην Μπόκα Τζούνιορς πριν κάνει το μεγάλο άλμα στην Ευρώπη με την Μπαρτσελόνα το 1982. Στη Νάπολι, από το 1984 έως το 1991, οδήγησε την ομάδα σε δύο πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο, ένα Σούπερ Καπ και στο Κύπελλο UEFA, γράφοντας ένα από τα πιο ένδοξα κεφάλαια στην ιστορία της συλλογικής ποδοσφαιρικής δόξας.

Με την Αργεντινή, ο Μαραντόνα έλαμψε σε τέσσερα Παγκόσμια Κύπελλα, με αποκορύφωμα το 1986 στο Μεξικό, όταν οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του τίτλου και κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα. Στον προημιτελικό με την Αγγλία, πέτυχε δύο εμβληματικά γκολ: το διάσημο «Χέρι του Θεού» και το «Γκολ του Αιώνα», μια απίστευτη ατομική ενέργεια που ξεκίνησε από το κέντρο του γηπέδου και ψηφίστηκε το 2002 από τη FIFA ως το κορυφαίο γκολ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.