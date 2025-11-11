Ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, δεν μασάει τα λόγια του όταν μιλά για το γήπεδο της ομάδας του. Σε συνέντευξή του, χαρακτήρισε το «Στάδιο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» «χωματερή» και αποκάλυψε την οικονομική αδικία που, σύμφωνα με τον ίδιο, υφίστανται οι «παρτενοπέι» σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές ομάδες.

«Η Παρί Σεν Ζερμέν πληρώνει το ίδιο ενοίκιο για το γήπεδό της όπως κι εμείς, αλλά έχουν πλήρη εκμετάλλευση και βγάζουν 100 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Εμείς, όμως, έχουμε πρόσβαση μόνο τρεις ημέρες. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα. Το στάδιο είναι παλιό, έχει στίβο και μέχρι και τάφρο που απομακρύνει τους φιλάθλους», τόνισε ο Ιταλός παράγοντας.

«Οι Αρχές εδώ είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί του ποδοσφαίρου. Δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν 25 εκατ. πιθανοί ψηφοφόροι που ενδιαφέρονται για αυτό το άθλημα», πρόσθεσε, επιρρίπτοντας ευθύνες και στις τοπικές αρχές.

Ο ντε Λαουρέντις δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έφερε και παραδείγματα από το εξωτερικό για να στηρίξει την πρότασή του. «Το 2013 επισκεφτήκαμε το Λονδίνο για το ματς με την Άρσεναλ και είδα το Emirates Stadium. Υπήρχαν 200 σουίτες και 60.700 θέσεις. Η πόλη έδωσε άδεια στην ομάδα να χτίσει κατοικίες γύρω από το νέο γήπεδο και έτσι η Άρσεναλ κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή για 15 χρόνια, χωρίς να έχει πάρει πρωτάθλημα από το 2004».

«Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία. Οι ομάδες πρέπει να μπορούν να χτίζουν ή να μετατρέπουν τα γήπεδά τους με ολοκληρωμένα σχέδια κατοικιών. Αυτά τα έσοδα μπορούν να στηρίξουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις», κατέληξε ο 76χρονος Ιταλός, προτείνοντας το όραμά του.

Ο Ντε Λαουρέντις έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, πως το ιταλικό ποδόσφαιρο πρέπει να «κοιτάξει» μπροστά. Οι παλιοί χώροι και οι αυστηροί κανόνες δεν αρκούν, αλλά χρειάζονται τόλμη και οικονομική καινοτομία, για να «ανθίσει» το άθλημα στη χώρα!