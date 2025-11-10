Η Νάπολι έχασε έδαφος στη μάχη του τίτλου στη Serie A,καθώς ηττήθηκε 2-0 από τη Μπολόνια την Κυριακή (9/10), για την 11η αγωνιστική.

Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες ώρες ο Αντόνιο Κόντε θα συναντήσει τον πρόεδρο, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ώστε να συζητήσουν την κατάσταση και να βρουν κοινή λύση για τη συνέχεια.

Οι Ιταλοί τονίζουν ότι ο Κόντε δύσκολα θα παραιτηθεί. Ωστόσο θέλει να νιώσει ξανά απόλυτο έλεγχο στον σύλλογο, όπως συνέβη πέρσι όταν οδήγησε τη Νάπολι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Φέτος, ο Κόντε έχει παράπονα από τη συμπεριφορά πολλών παικτών και νιώθει πως το θετικό κλίμα των αποδυτηρίων έχει χαθεί.

