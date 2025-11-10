Η Νάπολι έχασε έδαφος στη μάχη του τίτλου στη Serie A,καθώς ηττήθηκε 2-0 από τη Μπολόνια την Κυριακή (9/10), για την 11η αγωνιστική.
Σύμφωνα με ιταλικά ρεπορτάζ, μέσα στις επόμενες ώρες ο Αντόνιο Κόντε θα συναντήσει τον πρόεδρο, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ώστε να συζητήσουν την κατάσταση και να βρουν κοινή λύση για τη συνέχεια.
Οι Ιταλοί τονίζουν ότι ο Κόντε δύσκολα θα παραιτηθεί. Ωστόσο θέλει να νιώσει ξανά απόλυτο έλεγχο στον σύλλογο, όπως συνέβη πέρσι όταν οδήγησε τη Νάπολι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Φέτος, ο Κόντε έχει παράπονα από τη συμπεριφορά πολλών παικτών και νιώθει πως το θετικό κλίμα των αποδυτηρίων έχει χαθεί.
🚨🚨| BREAKING: Napoli directors will hold face-to-face talks with Antonio Conte in the coming hours to assess the situation and decide whether to continue together.
Both sides will review every detail of this crucial moment.
[@MatteMoretto] pic.twitter.com/3xzsTvMRAn
— CentreGoals. (@centregoals) November 10, 2025
È previsto per queste ore un faccia a faccia tra la dirigenza del Napoli e Antonio Conte.
Incontro per capire come e se andare avanti insieme.
Le parti analizzeranno nel dettaglio ogni aspetto di questo momento delicato.
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 10, 2025