Την Πέμπτη 30/11, οι δρόμοι της Νάπολης γέμισαν με γαλάζιο χρώμα, καθώς ένα αυτοκίνητο μετέφερε ένα άγαλμα του Ντιέγκο Μαραντόνα, τιμώντας τα 65α γενέθλια του θρυλικού Αργεντινού άσου.

Ο Μαραντόνα, που έγραψε ιστορία με τις κατακτήσεις πρωταθλημάτων της Νάπολι το 1987 και το 1990, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Το άγαλμά του έκανε μια ολοήμερη βόλτα στην πόλη, με τον Μάσιμο Βινιάτι, ιδιοκτήτη του Μουσείου Μαραντόνα, να τονίζει ότι «η παρουσία του Ντιέγκο παραμένει ζωντανή για όλους όσους τον αγαπούν».

Οι κάτοικοι της Νάπολης θυμήθηκαν τον τρόπο που ο Μαραντόνα ένωσε τον κόσμο και έφερε κοντά ανθρώπους από κάθε γωνιά της Ιταλίας, τονίζοντας τη μοναδική του επίδραση στην πόλη και τους φιλάθλους της.