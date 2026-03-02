Σε πειθαρχικές κυρώσεις προχώρησε η UEFA εις βάρος της Τότεναμ, μετά τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς που καταγράφηκαν στην αναμέτρηση με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ στον αγγλικό σύλλογο, ενώ παράλληλα τιμώρησε τους Λονδρέζους με αποκλεισμό των εκτός έδρας φιλάθλων τους για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, ποινή που έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Σκληρή στάση και από την Τότεναμ

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Τότεναμ αντέδρασε άμεσα, ανακοινώνοντας δικές της εσωτερικές κυρώσεις. Τρεις οπαδοί που προέβησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Γερμανία ταυτοποιήθηκαν και τιμωρήθηκαν με επ’ αόριστον αποκλεισμό από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον σύλλογο.