Στο Ιράν επιβεβαιώθηκαν σήμερα οι θάνατοι του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης, του Μοχαμάντ Πακπούρ, καθώς και του Αλί Σαμχανί, κορυφαίου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας και επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου άμυνας.

Ο Μοχαμάντ Πακπούρ, που είχε αναλάβει την ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης τον Ιούνιο, μετά τον θάνατο του προκατόχου του κατά τη διάρκεια του πολέμου 12 ημερών, και ο Αλί Σαμχανί, κορυφαίος αξιωματούχος για ζητήματα ασφαλείας στη χώρα, έπεσαν «μάρτυρες» χθες Σάββατο, κατά τη διάρκεια των μαζικών αεροπορικών βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Τεχεράνη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της ιρανικής δικαστικής εξουσίας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι επτά υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι “εξοντώθηκαν” κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ανάμεσα στους οποίους ο επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ, και ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη.

Μια επίθεση είχε ως στόχο συνάθροιση κατά την οποία “εξοντώθηκαν” επτά αξιωματούχοι του “ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, στην τηλεόραση. Μεταξύ αυτών είναι επίσης ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.