Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνεχή ένταση μετά το χτύπημα των ΗΠΑ το Σάββατο (28/2/26), με την Τεχεράνη να στοχοποιεί αμερικανικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε την Κυριακή ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι, εκτοξευμένοι κατά τη διάρκεια των ιρανικών αντιποίνων, είχαν κατεύθυνση προς την Κύπρο, όπου η Βρετανία διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στο Ακρωτήρι. «Δεν είμαστε σίγουροι εάν στόχευαν σκόπιμα τις βάσεις μας», σημείωσε, διευκρινίζοντας πως οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς.

Η Τεχεράνη έχει ήδη εξαπολύσει επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις ΗΠΑ, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν ισχυρή παρουσία σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, σε βάσεις στρατηγικής σημασίας για επιχειρήσεις ξηράς, αέρα και θάλασσας.

Ποιεις είναι οι Αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή

Μπαχρέιν: Στο βασίλειο του Κόλπου λειτουργεί σημαντική ναυτική βάση των ΗΠΑ, έδρα του 5ου Στόλου, που χρησιμοποιείται από το 1948. Εκεί ελλιμενίζονται τα μεγαλύτερα αμερικανικά πλοία, όπως αεροπλανοφόρα.

Κατάρ: Η βάση αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στην περιοχή και φιλοξενεί κέντρα διοίκησης της Centcom. Διαθέτει επίσης μαχητικά αεροσκάφη, μέσα ανεφοδιασμού και περίπου 10.000 στρατιώτες.

Κουβέιτ: Σημαντικές εγκαταστάσεις όπως το στρατόπεδο Αριφζάν και η αεροπορική βάση Άλι αλ Σάλεμ αποτελούν προωθημένα κέντρα της Centcom. Το στρατόπεδο Μπέρινγκ δημιουργήθηκε το 2003 και στηρίζει επιχειρήσεις στο Ιράκ και τη Συρία.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Η αεροπορική βάση αλ Ντάφρα, νότια του Αμπού Ντάμπι, είναι καίριας σημασίας για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, ενώ το λιμάνι Τζέμπελ Άλι στο Ντουμπάι εξυπηρετεί πλοία του αμερικανικού Ναυτικού.

Ιράκ: Οι ΗΠΑ διατηρούν δυνάμεις στην αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ, στη δυτική επαρχία Άνμπαρ, και στην Αρμπίλ του Ιρακινού Κουρδιστάν. Το 2020, η Άιν αλ Άσαντ αποτέλεσε στόχο ιρανικών πληγμάτων μετά τον φόνο του στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμανί.

Σαουδική Αραβία: Περίπου 2.300 Αμερικανοί στρατιώτες υπηρετούν σε συντονισμό με τη σαουδαραβική κυβέρνηση, κυρίως στην αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν, νότια του Ριάντ.

Ιορδανία: Η βάση Μουγουαφάκ αλ Σάλτι στην Αζράκ αποτελεί κρίσιμο σημείο για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Συρία: Οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν παρουσία σε εγκαταστάσεις στο πλαίσιο των διεθνών προσπαθειών κατά του Ισλαμικού Κράτους, αν και η αποχώρησή τους αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός μηνός.

Οι Αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη

Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη αποτελούν πυλώνα της στρατηγικής του ΝΑΤΟ, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων σε Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία.

Γερμανία: Φιλοξενεί πάνω από 30.000 στρατιώτες, με βασικές βάσεις τη Ramstein και τη Spangdahlem. Η U.S. Army Garrison Bavaria είναι η μεγαλύτερη εκτός ΗΠΑ.

Ιταλία: Οι βάσεις Aviano και Sigonella στη Σικελία, καθώς και οι εγκαταστάσεις κοντά στη Βιτσέντσα, αποτελούν κομβικά σημεία παρουσίας.

Ηνωμένο Βασίλειο: Οι βάσεις RAF Lakenheath και RAF Mildenhall χρησιμοποιούνται από την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

Ισπανία: Οι βάσεις Rota και Morón είναι στρατηγικής σημασίας για το ΝΑΤΟ.

Τουρκία: Η αεροπορική βάση Ιντζιρλίκ παραμένει κρίσιμος κόμβος για τις αμερικανικές επιχειρήσεις.

Πορτογαλία: Το Lajes Field στις Αζόρες υποστηρίζει τις αμερικανικές αεροπορικές αποστολές στον Ατλαντικό.

Η Αμερικανική παρουσία στην Ελλάδα

Με βάση τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), οι ΗΠΑ διατηρούν στρατιωτική παρουσία σε καίρια σημεία της Ελλάδας.

Οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τη Ναυτική Βάση Σούδας στην Κρήτη, που στηρίζει τον 6ο Στόλο, την Αεροπορική Βάση Λάρισας με UAVs, τον λιμένα Αλεξανδρούπολης για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού, τη Βάση Στεφανοβικείου για ελικόπτερα, την Αεροπορική Βάση Αράξου και την Ανδραβίδα για κοινές ασκήσεις.

Επιπλέον, μικρότερες εγκαταστάσεις και αποσπάσματα υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα σε ακριτικές ζώνες.

Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Οι Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας στην Κύπρο τελούν υπό βρετανική διοίκηση ως Υπερπόντιο Έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι βάσεις διατηρήθηκαν μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, λόγω της στρατηγικής θέσης του νησιού στη Μεσόγειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξασφάλισε την κατοχή τους για την προστασία των συμφερόντων του στην περιοχή, καθιστώντας την Κύπρο κρίσιμο κόμβο για τις επιχειρήσεις του στη Μέση Ανατολή.

